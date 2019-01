Desabasto de gasolina por el combate al 'huachicol'

[email protected]

Todos los ciudadanos de este país, indudablemente, estamos a favor de erradicar la corrupción y suprimir o eliminar el ‘huachicol’ o el enorme robo de la gasolina. Los únicos que no apoyan esto, naturalmente, son quienes se lo roban, son cómplices o partícipes de esta enorme sangría a la nación, pero en lo que no estoy de acuerdo, es en la forma como se “planeó” esta estrategia.Los ciudadanos de los estados en donde no hay este desabasto, posiblemente no estén de acuerdo porque no sufren este calvario, pero en donde resultamos fuertemente afectados, la verdad esto se ha convertido en una pesadilla. Aquí en Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México y Tamaulipas, sobre todo, (Nuevo León tiene desabasto más que nada de la Premium) ha paralizado parte de las actividades productivas y ocasionado pérdidas de arriba de 3 mil millones de pesos. Ausentismo laboral, escolar e interrupción de las cadenas de suministro por la falta del combustible y posible pérdida de cientos o miles de empleos. Dice AMLO que a ver quién se cansa primero, pues el pueblo ya se cansó, por esta situación molesta e inédita en el país.Un consejo a AMLO y a los funcionarios de su gobierno. Por favor no empiecen a negar lo innegable. No digan que no hay desabasto, cuando sí lo hay. Esto irrita, origina desconfianza y hace perder capital político a López Obrador. Eso hacían los anteriores gobiernos y éste no debe seguir el mal ejemplo de aquéllos. Este desabasto puede provocar que suba la inflación y con ello se encarezca la canasta básica y esto afecte a los sectores más vulnerables, ya lo dijo Banxico. Sí, se apoya y yo, más que nadie, apoyo esta lucha contra este robo de más de 9 millones de litros diarios de gasolina. Desde hace varios lustros yo denunciaba esto y me da mucho gusto que ¡por fin! se lleve a cabo esta lucha en contra de este gigantesco robo, pero se debe secundar con acciones simultáneas e inteligentes que complementen esta acción. Por ejemplo, que se planee adecuadamente, se aprehenda a los ‘huachicoleros’ y que los resultados de esas acciones anticorrupción beneficien al pueblo directamente y en el corto plazo.En relación a la planeación falló tremendamente, más bien no la hubo. Al cerrar las válvulas para evitar el robo del combustible, se debió haber organizado previamente una flotilla de pipas conjuntamente con la iniciativa privada, lo que ahora se pretende hacer, para evitar el desabasto. La adecuada y debida planeación es la clave…y no la hubo. En cuestión de detener a culpables no se ha hecho nada. Y de éstos estoy hablando de los grandes, empezando por los Presidentes de la República que permitieron y se beneficiaron con este enorme robo a la nación, empezando por Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña. No hemos visto que a nadie se le someta a juicio, ni chicos ni grandes funcionarios. Y espero que en el corto plazo esta lucha anticorrupción ‘huachicolera’, se refleje en beneficio del pueblo y que en la medida que se evite ese robo, en esa misma proporción se abarate el combustible.El jueves pasado, yo estuve 7 horas esperando cargar combustible en Costco y me di cuenta de otros casos similares o peores. Anduve investigando y había casos se personas que se quedaban a dormir y esperaban más de 24 horas que les surtieran combustible, pero el caso emblemático es el de Moisés Cortés Facio de Morelia, Michoacán, que tardó ¡cuatro días! para llenar un bidón de 20 litros que le va a durar dos días. Para mí, éste es un héroe y es el que simboliza la magnitud de esta crisis del desabasto de combustible. Con este desabasto sigue el ‘huachicol’ porque se transformó en mercado negro, en donde un bidón de 20 litros cuesta 600, 700 y 800 pesos o incluso más. Entonces se combate un ‘huachicol’ y lo reemplaza otro, aunque en mucha menor escala, ésta es otra de las razones por las que se debe acabar con el desabasto de la gasolina.Ahora bien, yo espero que éste sea el inicio de la lucha anticorrupción, porque hay otros ‘huachicoles’: de la CFE por 30 mil millones, del gas 20 mil millones, del agua 25 mil millones, de la evasión fiscal y de las facturas falsas, 200 mil millones, de los adeudos de más de 250 mil millones de pesos de empresarios que deben al fisco, empezando por Carlos Slim, del Fobaproa 800 mil millones, etc. Pero en los siguientes movimientos debe haber planeación, porque al rato nos quedamos sin luz, sin agua, con terrorismo fiscal, con desabasto de mercancías en las centrales de abasto. En relación a esto los comerciantes alertaron que por falta de gasolina se pueden perder 90 mil toneladas almacenadas en centrales de abasto de 10 estados, ya que si no hay reparto, el lunes empieza el desabasto, pero ahora de alimentos. Yo entiendo, y creo que todos, que esto en una lucha frontal en contra de la corrupción y no un socialismo estilo Venezuela, en donde la inflación anual se prevé que este año sea de 10 millones o más.Sí, un rotundo sí. Todo nuestro apoyo en esta cruzada en contra de la corrupción, pero con planeación, debida estrategia, eficaz y eficiente. Así sí. ¡ADELANTE EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN!POSDATA UNO.- En relación a la creación de la Guardia Nacional, me baso en las mismas palabras que dijo AMLO: No se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. La Guardia Nacional es el mal menor, pero está bien que sea dirigida por un civil y que nada más dure tres años, para que no interfieran los militares en la sucesión presidencial.POSDATA DOS.- Agradezco a mis lectores de distintos estados de la República por sus opiniones y comentarios. A todos les contestaré. ¡GRACIAS!Comentarios y opiniones al correo: