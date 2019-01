Aunque el delito por el que fue detenido no amerita prisión preventiva, legalmente debe permanecer 48 horas detenido.

Descartan más personas heridas en el incidente



“Se tiene conocimiento que el detenido (Policía), conducía un vehículo por el tercer carril de derecha a izquierda, con dirección de poniente a oriente, momento en el que el ahora finado salió de entre unos vehículos que se encontraban detenidos, impactándolo la unidad con la parte frontal”, señaló Ministerio Público, descartando que dos personas más lo acompañaran.



La causa de su muerte fue traumatismo de tórax y abdomen.

