Piden comerciantes de Huejutla condonación del 70 por ciento en deuda de luz

Precisó que existe desinformación sobre el tema entre sus compañeros, “bueno vemos que hay incertidumbre entre los comerciantes y hablan con ellos para disipar todas las dudas que tengan con relación a la posición que tenemos porque la tarifa se incrementó entre 50, 100 y hasta 200 por ciento más, en algunos casos”, denunció.



Cruz Hernández reiteró que la posición de los mercaderes, “sigue siendo de no pagar hasta que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) cumpla con el compromiso de ir a Huejutla para atender el incremento en la tarifa que registraron los recibos del bimestre septiembre-octubre del año pasado” y pidió tranquilidad a sus agremiados.

El secretario de la Unión de Comerciantes Locatarios y Ambulantes (UCLA), Leodegario Cruz Hernández, se reunirá mañana con sus agremiados para tratar lo referente alque tienen con la(CFE)en la tarifa.Al señalar que este adeudo no sea a liquidado, el comerciante dijo que el encuentro está programado para la tarde del próximo lunes en el Salón de Usos Múltiples de ese organismo, ubicado en la avenida Nuevo León de la ciudad de Huejutla.El dirigente de la UCLA recordó que hay unpara no cortar el servicio de energía eléctrica del Mercado de Huejutla hasta no tener un resolutivo de la CRE; asimismo, refieren que su planteamiento ante la Comisión es que, e incluso en su totalidad, del bimestre septiembre-octubre de 2018, “queremos pagar sí, pero lo justo”, destacó.Leodegario Cruz detalló que sus compañeros deben saber que el personal de la CRE que se comprometió a visitar la ciudad de Huejutla, por lo que dijo que en esa reunión decidirán qué hacer, pues asegura que es