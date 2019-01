¿Lluvia, neblina y granizadas en Hidalgo? Conoce el estado de tiempo para este día

LLUVIAS MÁS SIGNIFICATIVAS SERÁN EN ESTAS ZONAS

RECOMENDACIONES

Para este dia en Hidalgo prevalecerá un, con potencial dey con posibles. Mientras, en zonas montañosas se alerta la presencia deAsí lo informó esta mañana Enrique Padilla Hernández, director general de la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo.El funcionario estatal explicó que las condiciones meteorológicas son producto delque se desplaza por la vertiente oriental hacia el sureste del país.En Hidalgo, dijo, este desplazamiento; además, no se descarta la presencia de granizadas, así como nieblas y neblinas en zonas montañosas.La mayor presencia de lluvia, agregó Enrique Padilla, se presentarán en la, por lo que llamó a la población a tomar previsiones.Ambiente de fresco a templado, potencial de lluvias con posibles tormentas, rachas máximas de viento 38 kphTemperaturas máximas/mínimas20°C - 22°C / 14°C - 17°CAmbiente fresco, potencial de lluvias de ligeras a moderadas, rachas máximas de viento 29 kph.Temperaturas máximas/mínimas15°C - 17°C / 5°C - 10°C.Ambiente fresco a frio, potencial de lluvias de moderadas a fuertes, rachas máximas de viento 40 kph.Temperaturas máximas/mínimas12°C - 14°C / 6°C - 10°C.Ambiente fresco, potencial de lluvias de moderadas a fuertes, rachas máximas de viento 26 kphTemperaturas máximas/mínimas16°C - 18°C / 5°C - 10°CAmbiente templado, potencial de lluvias de moderadas a fuertes con posibles tormentas, rachas máximas de viento 32 kph.Temperaturas máximas/mínimas19°C - 21°C /8°C - 12°CAmbiente de fresco, potencial de lluvias de ligeras a moderadas, vientos moderados con rachas máximas de 46 kph.Temperaturas máximas/mínimas14°C - 16°C / 0°C - 5°C.Ambiente de fresco, potencial de lluvias de ligeras a moderadas, vientos moderados con rachas máximas de 42 kph.Temperaturas máximas/mínimas15°C -17°C /0°C a 5°C.Ambiente templado, potencial de lluvias de moderadas a fuertes con posibles tormentas y granizadas, vientos moderados con rachas máximas de 44 kph.Temperaturas máximas/mínimas17°C - 19°C /6°C - 9°CAmbiente fresco, potencial de lluvias de ligeras a moderadas, rachas máximas de viento 40 kph.Temperaturas máximas/mínimas14°C - 16°C / 0°C - 5°CTemperatura Máxima 15°CTemperatura mínima 7°CIntervalos nubososPotencial de lluviasVientos medios de 15 a 25 kph variableVientos Máximos 46 kph.Toma medidas preventivas de, protege a población vulnerable, niños, adultos mayores, no olvides a las mascotas.en espacios cerrados y poco ventiladosSi utilizas algún sistema de calefacción,, no permitas que los pequeños jueguen cerca de del equipo.Elabora tu