Pierden despachadores propinas y llevan a sus casas 80 pesos diarios

"No te miento, en los días buenos hasta 600 pesos en puras monedas de propina, con los 80 pesos que nos pagan aquí pues no nos alcanza", dijo.

"Ya estamos preocupados, la verdad es que, si nos afecta, y luego llega pipa y hasta de madrugada andábamos surtiendo y ya después, otra vez si trabajo, sin propina', explicó.

En Celaya los despachadores sufren la misma situación

"Pues esta triste, lo bueno es que aquí nos siguen pagando normal, venimos todos los compañeros, solo que unos estamos de guardia y otros se quedan adentro", comentó un despachador.

"Si no hay servicio ¿pues de dónde? y si llegan las pipas, pues a surtir la gasolina lo más pronto, se forman las filotas, y es atender rápido", comentó Juan, despachador.

