Ahora comienza a escasear diésel en León

El diésel también ya comienza a escasear en León, corroboró am visitando ayer algunas estaciones de servicio en la ciudad. Esto podría poner en riesgo el funcionamiento diario del transporte público y otros vehículos que lo ocupan, sin embargo, el presidente de los transportistas asegura que aún hay el suficiente.

En la estación de Shell, ubicada en el cruce del bulevar Adolfo López Mateos y la avenida Paseo de los Insurgentes, un conductor de Uber, Ismael Cisneros que llegó buscando para su automóvil aseguró que todavía el jueves había cargado diésel ahí, aunque, ayer los encargado señalaron que ya no tenían y que desconocían cuándo les volverían a llevar.

“Desde ayer empecé a buscar diésel con gasolineras y ya me están diciendo que no hay, hace dos días todavía surtí en esta, todavía traigo un cuarto y medio, pero no me durará mucho y lo ocupo para trabajar. Estoy de acuerdo con lo que está haciendo Obrador, pero yo pienso que el reparto está mal porque para algunas sí hay y para otras no, también el despacho yo creo que lo están haciendo mal”, expresó Ismael.