Se hace pasar por funcionaria para conseguir gasolina

Una mujer, que se ostentó como funcionaria del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Silao (Sapas), fue captada en video en una gasolinera cuando presuntamente exigía que le llenaran el tanque de su automóvil.

La filmación, que se habría hecho en un centro cercano a la empresa Condumex, en la carretera Silao-Irapuato, fue compartida en redes sociales ante la actitud y presunta falta de conciencia de la involucrada por el desabasto de combustible.

Sin embargo, ella explicó en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook que todo se originó por un tema de discriminación, ya que aseguró daban preferencia al personal de Sapas.

El video, de aproximadamente un minuto de duración, comienza cuando la mujer, quien también graba con su celular, tumba con un manotazo el del denunciante.

"Se está poniendo con un señor de la tercera edad", dice ella mientras que quien la filma recoge su teléfono móvil, contestando que él no le está diciendo nada.



"¿Por qué no?. Yo soy de Sapas, mi auto está nuevo, me lo acaban de dar; tú eres una pelada, eso eres y me lo van a llenar", ella responde.