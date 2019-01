Autos saturan vialidades, pero para hacer fila; calles lucen vacías

Por toda la ciudad siguen lasque esperan por gasolina en las diferentes estaciones.

Pocos autos transitan por las vialidades, pero muchos se concentran en las filas de estaciones de gasolina. Foto: Omar Ramírez.

En un recorrido hecho este domingo por am, se pudo comprobar que no hay mucho tráfico, pues muchos no tienen cómo mover sus autos y salvo la manifestación de la mañana que partió del Arco de la Calzada,

“Llevo tres días y tres noches, vivo en Villafranca y no hay información verás, en algunas nos dicen sí va a haber a las 5 de la mañana y por no perder el lugar no nos vamos. Yo trabajo en bienes y raíces y no puedo hacer nada. También tengo a mis hijos aquí, pero tres noches son demasiado”, expresó el ciudadano óscar Zavala.

Aprovechan para cargar en fin de semana

“Yo soy agente de seguros y esto me preocupa mucho, tengo muchas esperanzas de que pronto saldremos de este problema, tratamos de estar tranquilos”, manifestó otra ciudadana, Lourdes garcía.

Muchos esperan tener gasolina hoy, pues