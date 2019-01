Llegar tarde al trabajo y no ser multado por falta de verificación: pide diputado a falta de gasolina

“Nosotros (en su empresa) ya estamos dando casi media hora, dábamos 15 minutos, era 8:15 y ahora es casi hasta a las 9 y solicito a los empresarios que no descuenten. También le solicito al Alcalde que por lo pronto amplíe el plazo de la verificación en todo el mes, hasta que se regularice el tema de la gasolina, que exente de multas”, manifestó.

“Nuestro apoyo total al gobernador con las acciones para apoyar a los empresarios en el trámite para importar gasolina desde Texas en Estados Unidos. No he visto el involucramiento de ningún otro gobernador como el del estado de Guanajuato”, expresó.

Pide incentivos para afectados

Exhorta a empresarios a invertir para traer gasolina al estado

Que se les dé tolerancia de algunos minutos a las personas para llegar a sus empleos y que no se multe por lo pronto a los que no han acudido a verificar por falta de gasolina, son peticiones que hace tanto a empresarios como a autoridades locales, Miguel Ángel Salim Alle, diputado y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social en el Congreso local.Aplaudió las acciones que ha emprendido el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ante esta crisis por la que atraviesa nuestra entidad, así como el trabajo conjunto que se hace con la iniciativa privada.Respecto a las pérdidas que ha tenido el sector empresarial, el Diputado aseguró que los más afectados han sido los micro y pequeños empresarios, además de los grandes, aunque en menor medida.Ante este escenario el legislador pidió al Gobierno Federal que apruebe estímulos fiscales para ellos en el primer trimestre de este año, particularmente en lo que corresponde al Impuesto sobre la Renta y el IVA.Salim Alle, aseguró que no habrá otra manera de resarcir las pérdidas que están teniendo y que aún falta terminar de cuantificar.Finalmente Salim Alle hizo un exhorto a los empresarios guanajuatenses a invertir en las denominadas Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR), a las que llega gasolina importada de Estados Unidos y se puede distribuir al bajío, lo cual ayudaría ante contingencias como la que se atraviesa.“Vean un nicho de oportunidad para invertir, hoy en el estado de Guanajuato solamente hay una TAR que está en San José Iturbide que tiene cuatro tanques de almacenamiento y otra en San Luis de la Paz que es la más cercana. Esto creo que es una buena solución a futuro”, expresó.

