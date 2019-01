Julia Vins es conocida como la hermosa “Barbie rusa musculosa”

A sus 22 años, Julia Vins es toda una sensación en redes sociales. Sus seguidores la han apodado como “la Barbie rusa” o “Barbie musculosa”.La razón es evidente: tiene un hermoso rostro de muñeca que contrasta con su cuerpo de hierro. En Instagram se muestra tierna e imponente, pero no siempre fue así.Julia entró por primera vez en un gimnasio cuando tenía 15 años de edad; lo único que quería era hacerse más fuerte, pues a veces tenía que aguantar burlas debido a su apariencia.Aunque era una chica con buenas calificaciones en la escuela y le gustaba tocar el piano, sentía que algo le faltaba.Durante su primera año de entrenamiento, Julia no logró los resultados esperados, así que se centró en el levantamiento de pesas. Sus amigos le pedían que dejara ese deporte, pero ella decidió seguir.El levantamiento de pesas es un deporte que consiste no sólo incrementa el tamaño de los músculos, sino que también otorga una gran fuerza en los brazos.La “barbie musculosa” entrena cinco veces a la semana y cambia el volumen de los ejercicios dependiendo de su etapa de preparación.Julia mide 1.65 metros y pesa alrededor de 67 kilogramos, pero es capaz de levantar hasta ¡220 kilos!; esto le ha hecho ganar dos campeonatos mundiales en su categoría.Por si fuera poco, es toda una estrella en las redes sociales, pues tan solo en Instagram cuenta con 870 mil seguidores.Aquí te dejamos una probadita del cuerpo súper trabajado de esta hermosa mujer rusa…