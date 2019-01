Guanajuato en crisis

Y ahora... ¿Quién podrá ayudarnos?Los guanajuatenses estamos aguantando, resistiendo la crisis por el desabasto de gasolinas como lo hacemos con la violencia extrema que día a día cuantificamos.Con el argumento de la lucha contra el huachicol, el Gobierno de la República prolonga –por lo menos hasta hoy-, por nueve días, y los que faltan, una crisis de abasto de combustible que no sólo golpea a quienes necesitan sus vehículos sino a toda la economía que ocupa del combustible.La única certeza hasta hoy es que no hay fecha de cuándo se normalizará el abasto.El viernes, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, repitió lo mismo de toda la semana: “La tendencia es que se va a normalizar el abasto, no quiero decir cuándo, porque no quiero fallarle a la gente. Decirles que estamos trabajando para normalizar el abasto lo más pronto posible, no va a mantenerse esta situación por mucho tiempo. Tenemos gasolina suficiente”.Y Pemex como loro repite en sus comunicados que lo hará “en el corto plazo”, lo mismo todos los días.La solución en serio es que la refinería de Salamanca produzca y que se abran los ductos. De ninguna de las dos hay certidumbre, no sabemos por cuánto tiempo enfrentaremos la emergencia a “pipazos”.Ante el silencio Federal, el Estado entra al quite. El gobernador Diego Sinhue primero lo descartó, por la complicación logística, pero terminó por ponerse el overol para gestionar la importación de gasolina de Texas, y, si el plan resulta, a finales de semana, empezamos a salir del problema.El Presidente presume el bajón de 800 a 100 pipas robadas diarias y un ahorro millonario. Pide respaldo ciudadano y paciencia. Pero el Gobierno Federal no informa con suficiencia y oportunidad.Lo peor. No se nota la mejoría, toda la semana el reporte promedio es 15% de estaciones abiertas. Al menos en León la lista que proporciona el Gobierno Municipal de gasolineras que serían abastecidas en la tarde y noche de ayer fue más esperanzadora, eran 34 de las 190 estaciones, hubo días que no fueron 10.El 9 de enero, AMLO se atrevió a decir: “Tanto en Guanajuato como en Michoacán va mejorando el abasto en los dos estados, también en Jalisco”. El Presidente parece no estar informado de la gravedad.Sería bueno que los “morenos” de casa, en lugar de subir tuit minimizando el caos, le dijeran al Presidente lo que está pasando (empezando por el ‘súperdelegado’ Mauricio Hernández; las senadoras Antares Vázquez y Malú Mícher; los diputados federales Miguel Ángel Chico y Juan Israel Ramos).En las calles las filas son interminables, horas en espera sin la seguridad de alcanzar gasolina.En las redes sociales se multiplican los defensores de la medida por el “bien mayor” que, dicen, es la lucha contra el huachicol, y los que fustigan al Presidente por una estrategia mal planeada, que afecta a todos.Lo que nadie en su sano juicio puede negar hoy es el impacto que eso ya tiene en la economía real.No sin dejar de reconocer la intención de enfrentar al huachicol, el capitán del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, no ocultó para nada la molestia por lo que sucede.“No se puede echar a andar una estrategia sin inteligencia, torpe, como lo hizo el Gobierno de la República, que no midió el impacto ni consecuencias de cerrar los ductos, ni generó un plan de abastecimiento alterno que permitiera a las gasolineras continuar operando con normalidad, lo cual, además del malestar social, ya ha generado cuantiosas pérdidas a las empresas”, declaró.Los empresarios se lo quieren decir en su cara a AMLO este 19 que se supone vendrá a León para poner en marcha los programas sociales de su Gobierno (becas a jóvenes, adultos, discapacitados, etc.) La visita sigue en la agenda, no se ha cancelado, ya veremos si Andrés viene a dar explicaciones.Reclamaron que más del 90% de las empresas de sus agremiados ya fueron afectadas de alguna forma, y de persistir la crisis lo que sigue es paralizar la actividad industrial, comercial y de servicios. Grave.Y no sólo es el impacto económico, es el caldo de cultivo para la revuelta social. Pleitos en las filas y los bloqueos de carreteras y vialidades, tan sólo en Irapuato tres en una semana: uno en la avenida Mariano J. García, otro en carretera Irapuato Abasolo y otro en la salida Abasolo. Y ayer la protesta llegó al cierre por algunos minutos del bulevar Morelos esquina con Paseo de la Presa, en León.El mismo día 9 la agencia Reuters fue puntual en cuestionarle a AMLO ¿cuál es el nivel de las terminales de almacenamiento en este momento?, ¿cuál es la producción de las seis refinerías y ¿cuál es el plan de importación de combustibles?. La respuesta fueron las generalidades de todos los días.¿Sólo Madero? (está parada) le preguntaron para presionarlo a dar datos concretos, pero otra vez la respuesta fue más que vaga: “Minatitlán está también parada o produciendo poco; apenas acaba de entrar Salina Cruz, está produciendo Tula, Cadereyta y en Guanajuato, en Salamanca, son las seis”.Pero la refinería de Salamanca tiene días en parálisis productiva y cero información sobre qué pasa.El Gobernador (que no Pemex) informó que llegaron 5 mil barriles del componente que hacía falta para terminar de producir la gasolina en Salamanca, pero eso sólo servirá para 40 mil barriles (un día de consumo).AMLO y Diego anunciaron blindaje total a los ductos, así que esperamos fecha de apertura pronto.¿Y los detenidos?AMLO se hizo acompañar en la mañanera de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del encargado de la Procuraduría General de la República, Alejandro Gertz Manero (Secretario de Seguridad Pública Federal con Vicente Fox, quien trae pleito casado con el tabasqueño), ambos para informar que hay cuentas congeladas y carpetas de investigación abiertas.No puntualizaron cuántos detenidos por ese delito, si hay funcionarios de “cuello blanco”, nada.Por eso ya circulan memes de que “ocho días combatiendo el huachicol y el único detenido es el país”.En el imaginario colectivo no se entiende el crecimiento del huachicol sin el sindicato, cuyo dirigente por 23 años, el senador del PRI, Carlos Romero Deschamps, tramitó amparo por cualquier cosa. Sus aliados en Guanajuato, el nuevo dirigente Raúl Rodríguez y Fernando Pacheco, tienen boca cerrada.Pero AMLO ya dijo: “Yo entiendo que hay gente que quisiera que se le enjuiciara, pero esto no corresponde a lo que legalmente existe, no hay, de parte del gobierno, una denuncia. No hay pruebas”.Y a todo esto por ciento ¿dónde está la PGR en Guanajuato, qué resultados tiene en este “plan”?Una buena noticia que dio el Presidente en la semana fue el hallazgo del Ejército de una manguera de tres kilómetros de los tanques de gasolina hacia un depósito fuera de la refinería de Salamanca. Suponemos que presentaron la denunciante ante la PGR (nada se dijo) y tampoco se supo de detenidos.La exigencia es combatir frontalmente al huachicol sin afectar a la ciudadanía. ¿Es mucho pedir?Fiscal 9 años, PAN no cedeEl PAN no sólo se despachó ‘con la cuchara grande’ del pase directo del procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, como primer Fiscal General del Estado, ahora se aferran a los nueve años de permanencia.La Constitución como la dejaron garantiza el pase automático y la vigencia de nueve años. La oposición, resignada ya con la decisión de la mayoría del PAN-Gobierno para dejar al Procurador, intenta al menos reducirle su periodo, con la esperanza de que los azules cedan al menos en eso.Muy contento al acudir en la inauguración de la Feria Estatal de León 2019, el coordinador de los diputados locales del PAN, el de Cortazar Jesús Oviedo, de plano nos dijo que no lo consideran.“Ya se platicó en las mesas de trabajo, no se modificó ese periodo, se quedó, me parece que es algo que ayuda porque con el paso del tiempo hace que no se empate con los tiempos del Gobierno del Estado.”-¿Para el PAN ya no es viable modificar este periodo de 9 años?, se le insistió.-”En este momento no”, respondió.Tienen tiempo los panistas para platicarlo y tomar una postura definitiva, y la oposición para apretar. Después de todo no habrá un periodo extraordinario y regresan al ordinario hasta el 15 de febrero.El gran pendiente es la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Aunque el apartado de los nueve años lo pusieron en la Constitución, si cambian de opinión, deben reformarla.Morena propuso que fuera el periodo de 6 años, el PRI de 7 y el Verde de 4 con opción a repetir 4.La discusión de los nueve años tiene todo que ver en que el actual Procurador tiene ya nueve en ese cargo, podría llegar a ¡¡18 años!!, con la acumulación de información y de poder que eso significa. Si fuera cualquier otro personaje que recién llegara tal vez esa vigencia ni sería tema, pero sí lo es.Entre los opositores hay confianza de que el PAN cambie de opinión, pues quien preside la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la diputada leonesa Libia García Muñoz, desde la anterior Legislatura se pronunció abierta a discutir el tema del pase automático y del periodo. En lo primero ya se alineó a la bancada que siguió la instrucción del Gobernador, ya veremos qué pasa con lo segundo.Pero el periodo del Fiscal no es lo único que debe debatirse en el Congreso del Estado, sino toda la Ley Orgánica de la Fiscalía que es finalmente la que pondrá las reglas para que ésta funcione. Hay dos iniciativas, la del PAN que ya se revisó en mesas de trabajo, y la del Partido Verde que presentó al cierre del periodo en diciembre y para la que todavía falta que tenga una metodología para su análisis.Ya veremos si la mayoría azul tiene apertura de discutir la propuesta Verde, o apresuran sólo la suya.“El análisis de la propuesta que hicimos me parece que está agotado, sin embargo si alguien tiene algún punto que consideremos que haya que agregar, lo veremos en Comisión o en el Pleno”, dice Oviedo.La coordinadora del Verde, Vanessa Sánchez, no piensa lo mismo, todavía hay que revisar otros aspectos, por ejemplo el mecanismo de remoción del Fiscal que el PAN-Gobierno pretende sea totalmente facultad del Gobernador avisando al Congreso, y la del Verde que plantea que no sea un aviso sino una justificación amplia del por qué de la remoción, para contribuir a la autonomía.Agrega que hay inconsistencias en las funciones de la Visitaduría y la Contraloría Interna de la Fiscalía, para garantizar que cualquier falta administrativa no grave cometida por sus funcionarios, se sancione.“Una o dos semanas antes de cerrar el periodo ordinario se hicieron varios señalamientos que no se resolvieron en ese momento, la iniciativa no está lista para dictaminarse”, remató la legisladora.P.D. Por cierto en la “chacota” por el desabasto de gasolina habrá que dar un reconocimiento a la contribución del Poder Legislativo de Guanajuato que sí se toma en serio eso de racionalizar (léase con sarcasmo).Desde mediados de diciembre que aprobaron el Paquete Fiscal 2019 regresan al siguiente periodo ordinario de sesiones el 15 de febrero. En lo que va de enero pues no hay actividad legislativa de sesiones de comisiones o mesas de trabajo, la agenda sin actividad la puede constatar en su página.De lo único que hay conocimiento este mes es para el 21 una sesión solemne en San Miguel de Allende para conmemorar el 250 aniversario de Ignacio Allende, y párele de contar. Y ya sabemos lo que nos dirán: que no son vacaciones, es un receso de sesión para poder acercarse a sus distritos, revisar y elaborar iniciativas de ley, trabajar en sus agendas parlamentarias, gestión social, bla, bla. Y no dudamos que algunos se tomen en serio la labor legislativa, pero, siendo sinceros, andan muuuy relajados.Entre los asuntos que también están en el tintero del Legislativo es la iniciativa que les envió el Gobernador para crear la Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual está en la cancha de la Comisión de Seguridad Pública que comanda el panista leonés Rolando Alcántar.