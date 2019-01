Andrés Mosquera da la cara por sus errores y promete responder con garra

“He tenido dos buenos partidos aunque desafortunadamente, y tengo la humildad para admitirlo, también tomé dos malas decisiones en las que cometí dos penales, no trabajo para cometer errores, al contrario, esto es futbol y pasa por estar más concentrado, más atento”.

'Por algo pasan las cosas'



“Cruz Azul es un rival al que hay que respetar porque se lo ha ganado, es el actual campeón de la Copa y nosotros vamos a ir con la responsabilidad de equipo grande, dejamos buenas sensaciones cuando lo enfrentamos en instancias finales y va a ser un parámetro para nosotros”.

Lo que no te mata, te fortalece. Esa es la mentalidad deluego de dos semanas complicadas en lo individual, de dos penales pero también de un gol convertido que le permite mantener la cabeza en alto.“Cuando cometa errores siempre esperen que voy a salir más fuerte, aquí estoy, dando la cara como muchos me lo pedían”, aseguró el colombiano, quien se mostró sereno y de buen humor previo a la práctica delRazones tiene para dar esa impresión de tranquilidad pues no cuenta solamente con el apoyo de su familia, sino también del equipo que lo arropó en los errores y celebró junto con él el superarlos.“Soy una persona que se sobrepone a la adversidad y esto no es nada nuevo para mí, he tenido momentos complicados y si hoy estoy aquí es por esa fortaleza mental. Yo estoy bien, tranquilo”, aseguróLuego de lo sucedido el fin de semana, parecía que los equipos regiosse convertirían en el “talón de Aquiles” de. Nada más alejado de la realidad, pues demostró ser un especialista en recuperarse de un tropezón.“Es en los errores cuando más te señalan y se olvida lo bueno, siempre he sido bendecido, por algo estoy aquí y por algo pasan esas cosas, del error a la sensación de anotar el gol que permite a tu equipo sumar un punto. Agradecido con Dios por el apoyo de mi familia y de mis compañeros, eso da tranquilidad”.Esto a pesar de quese quedó sin su referente de los últimos cinco años.se dijo agradecido por el apoyo que le mostródesde su llegada aunque admitió que hay que darle oportunidad a la nueva etapa que comienza.“Siempre se le va a extrañar, más que un buen futbolista es una gran persona, desde que llegué me ayudó mucho. Fue un referente y un capitán en todo el sentido de la palabra pero ahora hay que darle la vuelta a la página, es decirle gracias pero darle la bienvenida a los jugadores que ahora están en su posición”, concluyó.