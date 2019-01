León ya tiene garra, ahora debe ganar SÍ o SÍ

A repetir la garra... y ganar

La satisfacción por los empates delcontrase produce porque ya no perdió sin chiste, hubo unidad táctica en la cancha y la actitud fue sólida.Esto nos inspira que el presente torneo será diferente a lo que vimos todo un año atrás. Es verdad que hay detalles por pulir y que aún no se ha ganado, pero antes el sabor de boca siempre fue agrio y hoy no.Por elloy sus fieras deberán cuidar que la celebración por el estilo de juego desarrollado en las dos primeras fechas no se convierta en una cruda y después duela la cabeza.Leí el tuit quepublicó después de sacarle el empate a los. “¡Buena reacción equipo! En dos partidos retomamos eso que se había perdido”, escribe el zaguero y luego complementa con el dibujo de un corazón y sartenes con blanquillos.Venir de atrás de un 2-0 contraen elno es fácil para los equipos. Los de la Sultana sumaban cinco triunfos seguidos en casa y la estadística decontra este equipo aseguraba que después del segundo tanto en contra, era más probable que cayera el tercer, cuarto y quinto gol.termina su tuit con un “esto se empieza ahora toca sumar de 3”, y sí, ya es hora de ganar.Si elya escribió una historia diferente frente a los regiomontanos, deberá hacer lo mismo contraen el siguiente duelo. Losllegarán sin ganar, sin empatar, sin goles a favor y con cinco en contra, pero la referencia que tenemos cuandoenfrenta a los últimos lugares es que ha sido una verdadera ‘levantamuertos’.Además, conal mando elno ha sabido ganar como local, sólo registra dos empates y cinco derrotas si tomamos en cuenta que conse calificó a semifinales en penaltis.Hoytiene elementos para seguir avanzando y por fin saborear un triunfo en casa, situación que ratificaría que estaes diferente.El medio campo muestra talento cuando se conectancon, ycon, sobre este último importante no quitarlo de la contención donde es más efectivo que jugando como defensa lateral. Así nos quedó claro al ser reposicionado como segundo recuperador cuando todo parecía perdido en Monterrey. La línea media es la que ha sacado a flote aEn defensa el que nos ha convencido por completo es el propiopues ase le acabó el margen de error a pesar de haber lavado sus errores con el gol del empate y sobrese percibe difícil que se erija como líder de la zaga.Adelante, aún no vemos el peso específico real de, pero el que ambos hayan anotado ya les pone una palomita.En la Fecha 3 la circunstancia cambiará, el objetivo esmeralda no será esencialmente no perder y ahora determinaremos cómo jugará un León con el deber remarcado de ganar, porque anteya no entrará a la cancha como víctima, pero sí deberá salir de esta como victimario.Twitter @geraslugo