'Abandonan' las deportivas por desabasto de gasolina

Todo en contra

La ‘combinación’ del fin de semana y elderivaron en una baja en asistencia en losSábado y domingo, las diferentes zonas deportivas de la ciudad zapatera se mostraron si bien no vacías, sí cona comparación de días anteriores.Algunos centros deportivos como el caso del, tuvieron muy poca asistencia en la comparativa con semanas anteriores, pues desde temprana hora, la pista de atletismo y algunos otros espacios se mostraron sin mayor demanda. Únicamente, ellogró atraer asistencia, pero incluso el estacionamiento se mantuvo con poca afluencia.A decir por autoridades del complejo deportivo, para esta primera parte del mes de enero,por la extensión de las fiestas decembrinas y apenas la reactivación, sin embargo, la cantidad de inscritos no se ha visto en caída debido a que los deportistas siguen pagando sus mensualidades para no perder el lugar en las escuelas de inicio, particularmente las acuáticas que sufren mayor demanda.En los próximos días, con lo que la demanda en los centros del tipo volverá a la normalidad.En cuanto a lasa, dado que no todos los empastados fueron ocupados a pesar de que en fines de semana ‘normales’, la demanda es mayor sobre todo en horarios de media tarde. Igualmente, la asistencia en automóviles se ha visto reducida.