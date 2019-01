'Cardozo no es un buen ser humano': Aris Hernández vuelve a 'reventar' al DT de las Chivas

"Entonces, lo que hizo como jugador es muy respetable, su carrera como jugador y su trayectoria no hay que discutirle nada, pero él ya se retiró, es técnico ahora y los papeles ya se cambiaron”.

Acepta su culpa

no oculta el resentimiento que le queda luego de salir de laspor su enfrentamiento con el técnico,En entrevista con Marca Claro,aceptó que quedó muy dolido por el trato que le dioel torneo anterior. De hecho, debido a ese choque de personalidades, al defensa no le quedó más camino que salir dey fichar por el"No me llevo un buen sabor de boca de la persona que es él (), por el trato que le tiene a los jugadores; si lo llegará a ver, no lo saludaría, porque tampoco me gusta ser hipócrita", lanzó el exdefensa delen la entrevista.Desde diciembre, en plenose dijo relegado por el cuerpo técnico de"Pues bueno, así como él () tendrá sus razones, yo también tengo las mías. No tengo nada en contra de él, pero tampoco podría decirle cómo estás porque realmente pues es una persona que a mí no me transmite buenas vibras, ni es un buen ser humano, añadió.La semana pasada,generó polémica en las redes sociales cuando hizo un comentario sobre una foto deen, refiriéndose al paraguayo como "Ese pendejo". Horas más tarde,ofreció disculpas.“Fue un comentario desafortunado de mi parte, creo que nadie merece ser ofendido, por eso ofrecí una disculpa y hasta ahí queda”, concluyó.