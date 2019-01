Katelyn Ohashi y el perfecto 10 en gimnasia que hipnotiza a Internet

Así se mete al público en el bolsillo @katelyn_ohashi Divertidísima rutina de la gimnasta al más puro estilo Michael Jackson pic.twitter.com/IyE1GauHg8 — KISS FM (@KISSFM_es) 12 de noviembre de 2018

No es la primera vez que, pero el que llevó a cabo este fin de semana en el Collegiate Challenge (en el que participaban los veteranos de UCLA y antiguos aspirantes a los Juegos Olímpicos)El ejercicio que llevó a cabo el pasado sábado,ha fascinado y asombrado a las redes: lleva más de 12 millones de visualizaciones en Twitter. Ohashi es el fenómeno de este lunes en la red pero arrastra un CV de infarto: este era el c uarto 10 perfecto que consigue en menos de un año en el equipo universitario al que pertenece., reza el enunciado viral del ejercicio perfecto.protagonizaba una prometedora carrera que la habría llevado a recorrer todo el mundo si una lesión no la hubiera empujado a tomar la decisión de abandonar la gimnasia de forma profesional.La gimnasta del momento nació en Seattle (Washington) en 1997 y formó parte del equipo nacional entre 2009 y 2013. Una época en la que llegó a batir en varias ocasiones a la que después se convertiría en campeona olímpica.Una operación de hombro en el año 2013, en plena época en la que Biles y ella se batían amistosamente, la apartaría de la carrera profesional como gimnasta durante más de un año.Tras dos años de recuperación, en 2015 se unió al equipo de gimnasia artística de UCLA y actualmente, a sus 21 años, es cocampeona de la Asociación Nacional Deportiva Universitaria en los ejercicios de suelo.Pero, si bien el de este sábado ha sido su ejercicio más visto y compartido, la gimnasta también ha protagonizado otras rutinas para el recuerdo en anteriores ocasiones que también conquistaron al público en las redes.