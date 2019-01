Bryan Cranston confirma cinta de "Breaking Bad"

"Escuché un rumor de que... ¿podría haber una película de 'Breaking Bad?" comenta Fallon en el vídeo, y Cranston con su mismo gesto y hasta con un redoble de tambores de fondo, le responde: "puedo decir y anunciar esta noche delante de tu audiencia en exclusiva, que puedo confirmar que hay una película de 'Breaking Bad', rumor que se está abriendo paso...", acompañando su indirecta con un gesto de agua ondeando.

Casi mordiéndose la lengua, pero el protagonista de "Breaking Bad", Bryan Cranston, ha querido lanzar el anzuelo a los fans sobre el posible regreso de "Walter White" tras la finalización de la serie en el 2013.El show de Jimmy Fallon fue el lugar elegido por el actor para avivar los constantes rumores.El pasado mes de noviembre The Hollywod Reporter publicó una información anunciando el regreso de "Breaking Bad" en un filme creado por Vince Gilligan interpretado por Cranston.Fallon no dejó pasar la oportunidad de preguntarle sobre si es cierto que habrá una película.No volvería solo, ya que Aaron Paul le acompañaría una vez más como Jessie Pinkman. El argumento se situaría en algún punto después del final de la serie, donde Walter White muere.La película utilizaría flashbacks donde White aparecería para explorar las consecuencias de la huída de su discípulo Pinkman.El aprendiz de Heisemberg estaría perseguido y dado a la fuga, al ser el último pilar del imperio que Heisemberg creó.En el programa de Jimmy Fallon recalcó la versatilidad que tiene para interpretar papeles de todo tipo, desde los más trágicos hasta los que hacen llorar de risa.Bromeó sobre cómo interpretaba diferentes acentos de otros países cuando era un actor mucho menos reconocido.El universo de "Breaking Bad" ya cuenta con una precuela, "Better Call Saul", donde se narran las peripecias del abogado Saul Goodman interpretado por Bob Odenkirk.