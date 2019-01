VIDEO. Fallece Maty Huitrón, madre de la productora Carla Estrada

La actriz Maty Huitrón, madre de la productora Carla Estrada, falleció el día de hoy a la edad de 82 años.

Aunque todavía no se sabe la causa de la muerte, Huitrón sufría de enfisema pulmonar y por este motivo tuvo que retirarse de los escenarios.

El programa de espectáculos "Cuéntamelo Ya", fue quien confirmó la noticia del fallecimiento de Huitrón.

Huitrón comenzó su carrera como actriz desde los 15 años trabajando en cintas como “Mi papá tuvo la culpa” en 1953. Compartiendo créditos con Meche Barba, Fanny Kaufman “Vitola” y Antonio Aguilar.

Su trabajo en telenovelas fue donde ella brilló. Participó en títulos como “Lazos de amor” (1995), “El privilegio de amar” (1998) y más recientemente “Pasión” (2007), telenovela producida por su hija Carla Estrada. Dirigió La Casa del Actor por más de 25 años, puesto en el que quedó a cargo tras la muerte de Mario Moreno "Cantinflas".

El día que la actriz dejó los escenarios

Fue en 2014 cuando la actriz y presidenta vitalicia de la “Casa del Actor” Maty Huitrón tuvo que dejar los escenarios, decisión con la que terminó una carrera que inició desde los 15 años pero que debía tomar pues su vida corría riesgo por un enfisema pulmonar.

“Desde hace tres años comencé a sentirme mal, sentía cansancio, me faltaba el aire y me dolía la cabeza, cuando fui al médico me dijeron que tenía un enfisema pulmonar”, dijo Huitrón a EL UNIVERSAL en 2017.

Este padecimiento fue resultado de haber fumado durante más de 35 años. Lloró mucho al saber la noticia y tuvo que pasar por un proceso de resignación que era difícil por tener que dejar de trabajar. "Imagínate para alguien que lleva más de 60 años en esto lo difícil que es no volver a hacerlo, han sido momento difíciles, de hacerme a la idea de que o hago esto o no lo cuento, así que no me queda más que hacer lo que dice el médico, aunque eso deje mi carrera como actriz de lado”, detalló.

La también madre de Carla Estrada explicó que pese a que lleva una vida normal y tranquila debía estar las 24 horas del día conectada a un tanque de oxígeno.