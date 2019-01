Donación para perros en la calle

La moda muy mexicana llega también para las mascotas. FOTOS: Tomadas de la página de Facebook de Tamal in.

No sólo los humanos puede disfrutar de los jorongos, ahora también los perros podrán pasar los días fríos con mucho estilo.La marca 'Tamal In' creó los 'guaguarongos', una prenda que puede ser utilizada para cualquier mascota, pero que está siendo cada vez más una moda para los perros.Las artesanías son elaboradas en Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, y distribuídas a todo el país, como relata El Sol de Tlaxcala.Aunque la elaboración se hace en Contla, la empresa se encuentra en Ciudad de México y crea los diseños a la medida del animal, con 50 porciento poliéster y 50 porciento algodón.Un modelo para un Chihuahua, por ejemplo, cuesta 175 pesos, y para un San Bernardo 470 pesos.Tamal In dona el 10 porciento de sus compras a fundaciones dedicadas a ayudar a los animales en situación de calle.Para adquirir uno necesitas escribir a las redes sociales de la empresa y hacer tu pedido en https://www.facebook.com/TamalIn19/.Con información de El Sol de Tlaxcala y redes sociales.