Se formaron más de 24 horas… y los dejan cargar sólo 250 pesos de gasolina

Continúa venta en bidones



“Ayer sí estaban vendiendo los 500 pesos,como dicen en las redes, y hoy despertamos y nos dicen que nada más 250 y sí queremos. Pudimos haber hecho la misma fila con el mismo tiempo de espera en una gasolinera donde sí vendieran la cantidad completa”, señalaron molestos algunos automovilistas.

Gasolinera no se unió a los acuerdos

Empleados de ladespacharon este lunesy no 500 como se anunciaba en redes sociales, denunciaron ciudadanos.Luego de más de 24 horas formados, el lunes a las 10 de la mañana finalmente se reanudó el servicio en la estación, sin embargo algunos automovilistas se llevaron la sorpresa de que se les vendería únicamente la mitad de lo que se había dicho en redes.am hizo fila en dicha estación la madrugada del domingo 13 de enero, al llegar a la estación, el combustible se agotó y se anunció que al día siguiente continuaría la venta.se corroboró que no vendieron lo acordado, clientes del lugar se encontraban molestos y el argumento de los despachadores fue que había muchos carros en espera.Además, este domingo en dicha gasolinera continuaba la venta de gasolina en bidones, pese a las recomendaciones de seguridad y las labores deEn días pasados se hicieron públicas las recomendaciones y acuerdos que realizarían los gasolineros de Irapuato, entre las que se señalaba la venta máxima de 500 pesos de combustible por vehículo y lacon el fin de prevenir accidentes y evitar la reventa, sin embargoEl pasado 10 de enero, gasolineros sostuvieron una reunión con el, en la cual acordaron algunas medidas a fin de brindar un servicio efectivo.El área de comunicación de la Presidencia Municipal señaló que la gasolinera de laubicada en Bulevar Solidaridad no está incluída dentro de los acuerdos que realizó el municipio con gasolineros; además funcionarios señalaron quepara que esta se incluya dentro de los compromisos.Además,solicitó información al área de comunicación sobre quienes serían los encargados de dar revisión a que todos los acuerdos se lleven a cabo, y únicamente se señaló que