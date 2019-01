El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, esta convencido: “la cuarta transformación de México se encuentra en detonar la ciencia, la tecnología y la innovación, en desarrollar al país a partir de conocimiento”.

Deja claro que su entidad apuesta por el desarrollo tecnológico en beneficio de los mexicanos y destaca la implementación de políticas públicas durante su administración en materia de seguridad, desarrollo social, combate a la corrupción, salud y educación. “Ahí, en la ciencia, está la solución”, afirma.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el mandatario sugiere al presidente Andrés Manuel López Obrador a mirar a Hidalgo como el próximo polo de desarrollo científico y tecnológico del país y América Latina y ofrece un terreno de 500 millones de pesos para instalar un Sincrotrón en la Ciudad del Conocimiento.

Lamenta que cuando recibió Hidalgo, la Ciudad del Conocimiento -proyecto anunciado por el gobierno federal anterior y que proyecta espacios para el desarrollo de investigación de la UNAM, el IPN y el Conacyt- no tenía agua, luz, ni drenaje; “hoy está lista para recibir proyectos científicos de gran calado, como el Sincrotón”, dice.

Fayad advierte que sólo 15 de las economías más poderosas del mundo -que forman parte de la OCDE-, cuentan con un Sincrotrón el cual, explica, que se trata de un acelerador de partículas que sirve para el análisis de la materia, “hasta el nivel más ínfimo que te puedas imaginar”, lo mismo analiza átomos que cadenas de ADN, tela y metal.

“Si logramos consolidar esta obra, si logramos consolidar esta idea, es decir la idea del Sincrotrón, un asunto nacional, va a beneficiar a México en materia de innovación científica”, establece Fayad Meneses.

¿Cómo va Hidalgo?

Después de tantos gobiernos, es increíble, la calificación de Hidalgo nunca cambiaba, siempre era negativa, negativa, veintitantos años y era negativa. En los primeros 12 meses logré cambiar, por primera vez, el símbolo de negativo. Qué hicimos para que Moody’s, Standard & Poor’s o que Fisher Reigters hayan cambiado la calificación que no pudieron una decena de gobernadores modificar.

¿Es real este cambio?

Lo es. Hicimos una reingeniería de la administración, desaparecimos oficinas que duplicaban funciones, tenía una representación en la Ciudad de México cuando está a hora y media en coche o a 25 minutos en helicóptero, y gastábamos en una estructura.

Desaparecí la casa de Houston, que no reportaba ningún beneficio para Hidalgo, desaparecí la Secretaría de Desarrollo Regional completita, desaparecí las delegaciones regionales, por eso ahora que dice López Obrador que dijo que va a desaparecer las delegaciones federales, ¡bravo!, es una gastadera. Entonces ese ajuste de administración, pues ha hecho que cambie la percepción de las calificadoras internacionales.

¿En otras áreas también?

En materia de seguridad, estamos creando todo un programa, que se llama Hidalgo Seguro, que implica muchos factores, porque el fenómeno de la violencia y la delincuencia es multifactorial, que implica una mejor gestión del personal con mejores prestaciones.

Les doté los primeros dos años de todas las patrullas nuevas, todas las patrullas de Hidalgo todas son nuevas, ninguna tiene más de un año, año y medio de antigüedad, todas tienen cámara adentro, cámara web, todas tienen posicionamiento satelital, uniformes nuevo, todos los uniformes traen una placa con un chip, para que sepamos dónde está cada policía.

Metimos drones tripulados, no tripulados, cámaras de videovigilancia, estamos instalando cámaras de videovigilancia, al finalizar este año tendré 5 mil, pasé prácticamente de 36 cámaras en todo Hidalgo a 5 mil cámaras en el estado de Hidalgo y con la ayuda de la iniciativa privada serán 10 mil cámaras web, un nuevo C5. Contraté al Ejército Mexicano, son 200 elementos que me ayudan en Tizayuca y en el corredor Tula –Tepeji, para el combate de un delito muy singular.

¿Al huachicol?

Me dicen, oiga gobernador y porqué invierte si es un delito federal el huachicol, pues porque si dejo que crezca se descomponen otros delitos, entonces he sido muy solidario con la Federación, se lo conté al Presidente y le llamó la atención, porque no sé si haya otro estado que le pague al ejército.

Hay un tema que duele mucho, la corrupción, ¿qué ha hecho?

Construimos un sistema anticorrupción, unas reformas constitucionales, logramos las mejores leyes en materia económica, que están siendo ejemplo por la OCDE, como buenas prácticas. Todo esto llama la atención de los inversionistas , estamos en un gran programa de regulación, de tal suerte que el inversionista y han traído su dinero.

¿Cuánto?

33 mil millones de pesos. Habrá una planta de Modelo, un Parque de diversiones que se llama Great Wolf Resorts, no hay ni uno en América Latina, la empresa buscó en 60 países, escogió a México, y después entre 32 estados escogió a Hidalgo, y se va a instalar en Tepeji.

Y así es como hemos logrado atraer inversión de China, de Japón, de Canadá, de Brasil, de Europa, este ya ando tocando la puerta a los países árabes, para los proyectos energéticos. Creamos por primera vez en la historia la Agencia Energética.

Además estamos tratando de mover las cosas en el combate a la pobreza, en el programa alimentario estamos innovando, quité el programa de despensas, por ser clientelar, de dádivas, una familia come ¿cuántos días? Dos tres días, pero y el resto del año ¿cómo acabas realmente con el hambre?

Estoy poniendo en marcha yo creo que el programa más innovador en México, cuando menos eso dice la FAO, es el mejor programa alimentario de México, con reglas de Naciones Unidas, enfocado a la gente, a no regalarle las cosas, ‘no le regalamos el pescado, los enseñamos a pescar’.

¿En ciencia?

Estamos haciendo un gran esfuerzo en materia científica y tecnológica, estamos impulsando que México tenga un Sincrotrón, por primera vez en la historia. México es el único país de la OCDE, que no cuenta con un Cincrotrón.

¿Lo ha hablado con el Presidente López Obrador?

¿Qué le propuse al Presidente?, que el proyecto que tengo para Hidalgo no puedo hacerlo solo, se lo compartí al presidente López Obrador y le dije, haber, yo le ayudo, yo le aporto el terreno que vale 500 millones de pesos, aquí en la Ciudad del Conocimiento, se lo pongo con servicios: agua, luz, internet, drenaje, este, pero hágalo aquí… o hágalo… de broma le decía yo, si no lo quiere hacer en Hidalgo, lléveselo a Tabasco porque ‘Tabasco es un edén’ pero hágalo... le daría un salto científico y tecnológico a México y esa sí es la cuarta transformación.

Yo le aseguré al presidente que si funda su cuarta transformación en un proyecto de ciencia ayuda a todos y bueno pues nosotros hemos tratado en la medida de lo posible de ir cambiando muchas de las cosas que dice López Obrador… he salido a apoyarlo públicamente, no porque sea ‘villa melón’, yo soy priísta, pero yo ya gané, gané por el PRI, yo estoy tan legitimado como López Obrador, pero no puedo gobernar partidistamente.

¿Su apuesta es por tecnología y la innovación?

- Sí, estoy haciendo un tendido de fibra óptica, 300 kilómetros de fibra óptica para el desarrollo tecnológico, para sustentar el gobierno en la parte digital, primero van la video vigilancia, después el gobierno digital, el acercamiento a las regiones más pobres de la banda ancha y el internet, en eso también coincido con Andrés Manuel, le voy a ayudar muchísimo.

¿Ese debe ser el camino para el país?

Yo creo que sí, yo creo que debemos apostar sin duda a la ciencia y a la tecnología, si nosotros nos volvemos autosuficientes, autónomos, independientes y soberanos en materia científica y tecnológica vamos a resolver muchos problemas. Por qué apuesto a la ciencia y a la tecnología, porque si no, no se puede atender todo lo que hay que atender. Lo vemos en materia de seguridad, de desarrollo social, salud.

Sí apuesto bastante por esto porque nos permitiría muchas cosas. Ciencia y tecnología está muy ligada a innovación, si queremos nuevas oportunidades para muchos jóvenes que tienen ideas pues hay que hacerlo a través de la innovación tecnológica y hay que apostarle a eso, a lo que resuelve problemas concretos de la sociedad.

¿En la Ciudad del Conocimiento?

La Ciudad del Conocimiento es un proyecto que continua, no lo inicie yo, es un proyecto que arranca la SEP, la UNAM, el IPN, el CONACyT, el gobierno del estado de Hidalgo, para establecer un lugar en donde pueda haber centros de alta tecnología, un parque industrial, ese esfuerzo sigue, yo cuando la recibo, la recibo sin agua, luz, sin internet, he tratado de hacer lo posible por consolidarlo, y espero ya este listo.

Ya les puedo anunciar que tenemos todo para poder albergar proyectos de gran ciencia, la Litoteca Nacional, un Centro de Investigación en materia de Agrobiotecnología, estamos pensando en el Centro de Innovación Científica y Tecnológica que está ahí, centro de innovación para la industria textil y del vestido, pero además una plataforma de lanzamiento para nano satélites de baja altura. Ahí le ofrecimos al presidente que traigamos el Sincrotrón; en la Ciudad del Conocimiento, tendríamos todo.

Yo quiero llevar a ser a Hidalgo el nuevo polo de desarrollo económico de México, estamos más cerca del mercado más grande del mundo, estamos hablando del Distrito Federal, la Zona Metropolitana, 40 millones de habitantes, estamos perfectamente comunicados con las principales arterias, tenemos todo, solo hay que cambiar los paradigmas, cambiarnos el chip, si podemos, decir que si podemos y atrevernos a hacerlo.

¿Para lograrlo va usted requerir apoyo?

Sí claro, si el Presidente me apoya, si el Congreso me apoya, pero creo que debemos de trabajar, debemos de trabajar de la mano. Lo vamos a lograr.

Información de Francisco Reséndiz / El Universal