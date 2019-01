Van contra 5 por lavado de dinero con huachicol

Detecta SAT inconsistencias relacionadas a gasolinas

Abren mil 700 carpetas de investigación

Caída en ventas de Pemex

Detractores del gobierno se equivocan si piensan que AMLO perderá apoyo por una crisis, por grave que sea.

Sus simpatizantes se equivocan si piensan que AMLO es invulnerable.

Opera ducto que abastece CDMX, pero 'pican' otros 3

Evalúan traslado en ferrocarril



"Transportar combustible por ferrocarril, ya se está explorando esa posibilidad, concesionarios de ferrocarriles están cooperando".

Robo de combustible a la baja

Piden usar permisos de importación de gasolinas



"Sin ánimos de confrontación, buscando acuerdos, vamos a establecer comunicación con los poseedores de estos permisos para que puedan ser operados, utilizados, que si hay obstáculos burocráticos se quiten y esto va a ayudar también a que se disminuya la presión y más pronto, pronto, pronto, podamos normalizar el sistema de distribución de combustible".

Antes escoltas, ahora vigilarán ductos



"A lo mejor no se entendió bien lo de los mil custodios, que son estos mil custodios, eran mil elementos que estaban, según entiendo, al servicio de particulares y de funcionarios protegiéndolos como guardaespaldas, eso se terminó, a eso se refería Alejandro (Gertz, encargado de la FGR), es que a veces no se comprende bien porque no estamos acostumbrados a este lenguaje, pero es eso, así como existía el Estado Mayor Presidencial, existían custodios de la Procuraduría para dar protección a funcionarios y a personas particulares, no necesariamente los que estaban cuando, o mejor dicho, que demandaban la protección por amenazas, sino todo esto de la prepotencia que había, el influyentismo, lo mismo pasaba con la Policía Federal Preventiva (sic)".

Vigilancia militar

Reitera AMLO "punto final"



"Si queremos abrir expedientes pues vámonos con los de arriba, desde Salinas, pasando por Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, y eso es lo que podríamos poner a consideración de los ciudadanos, una vez que se reforme el artículo 35 de la Constitución, que también ya presentamos una iniciativa con ese propósito, y convocar al pueblo. Yo vuelvo a expresar que soy partidario del punto final. No quedarnos empantanados con asuntos judiciales, yo soy partidario de que haya justicia, no albergo odios ni venganzas, Justicia, no venganza, y pienso más en el interés general, el interés de la Nación".

Afirma que tiene miedo pero no es cobarde



"El que lucha por la justicia no tiene nada que temer, es lo que puedo contestar. Soy un ser humano, tengo miedo como todos los seres humanos, pero no soy cobarde".

Dice que ciudadanos se han portado 'más que bien'



"Agradecerle a la gente, a todos los mexicanos, se han portado más que bien, han ayudado. Me siento muy respaldado, así me lo expresan en la calle, puedo hasta estar en una gasolinería, que se están padeciendo molestia, y la gente lo que me dice es ni un paso atrás".

No confrontación



"La instrucción que se tiene es no confrontar con la población, una de las estrategias que tienen las bandas de huachicoleros es que se protegen y apoyan con las gentes de las comunidades, no de todas las comunidades ni toda la gente, yo espero que poco a poco vayan perdiendo esa base social porque la gente antes no tenía opción, no tenía alternativa".

Se disculpó con Astudillo



"En el caso del Gobernador de Guerrero fue en Tlapa que hubo algunos gritos, yo le ofrecí a él una disculpa porque no se debe de faltar el respeto a la autoridad, más cuando somos de organizaciones diferentes, ya pasó la campaña, tenemos que actuar en unidad".



"Entonces, yo aprovecho para hacer un llamado a todos los dirigentes del movimiento que llevó a cabo la transformación para que actúen con mucha responsabilidad, que no se aliente la protesta contra las autoridades surgidas de otros partidos, que actuemos de manera respetuosa. El poder es humildad, ya se debe de acabar el sectarismo, los gritos, los sombrerazos, tenemos que actuar en unidad".

Atiende los asuntos uno a uno



"Resolviendo esto vamos a otros asuntos, nada más que va a ser uno por uno porque si no se va a complicar un poco más, de uno en uno, pero vamos a limpiar de corrupción al País".

Lase centró en la presentación de datos del plan dePresente en la mañanera, el titular de la, informó que llevaron ante larelacionado al, que incluyen a unEn 32 estados se detectaron más decon diferenciales por, yhan sido blanqueados.En el seguimiento se detectaron, compra de vehículos de lujo en efectivo, compra de inmuebles a nombre de los involucrados y de sus familiares, boletos de avión, joyas y obras de arte.Se han realizadoEldetectó en el ejercicio de 2017en el renglón depor un total aproximado deEn la conferencia de prensa mañanera en, la directora del organismo,, informó que en las inconsistencias están involucradosEl, fue detectado en, encargado de la, dijo que tienen abiertaspor, además de que se hanEl funcionario aseguró que el caso de los tres funcionarios de Pemex señalados por elfueron presentados ante el, que deberá asignar jueces.El, dijo que tuvieron unaen lasde la petrolera pero que han ido al alza, sin lograr aún la normalidad.El titular deinformó que ya restablecieron el, lo que ha ayudado "muchísimo" a satisfacer la demanda de lay la zona metropolitana.agregó que el, que había sido saboteado al menos tres veces, está operando desde el viernes a las 23:00 horas y ya no ha sido atacado.Sin embargo, elreportó que otros tres ductos fueron "picados" en la madrugada, pero ya están siendo puestos de nueva cuenta en operación. Indicó que losfueron el, ely elAnte el, elinformó que se analizapara que llegue a los puntos con déficit., mostró gráficas para mostrar que a partir de la intervención de los, el 20 de diciembre, empezó aDijo que deque se llegaron a robar en los primeros días de diciembre, ahora son, en promedio.El Mandatario federal pidió a quienes tienenusarlos, para que se puedadijo queque eran utilizados como, serán destinados a la vigilancia de ductos.El, dijo que desde el 5 de enero inició una operación para dar seguridad aen la que participanCuestionado sobre si se investigará a loso apor el, elreiteró su idea de no quedarse empantanados con asuntos del pasado.Cuestionado sobre si teme, elrespondió que tiene miedo, pero no es cobarde.El Pagradeció de nuevo a los ciudadanos y afirmó que se han portado "más que bien".Sobre los reportes de, entre soldados y huachicoleros, lo que originó laindicó que la instrucción es no confrontarse con la población.Elrefirió que se disculpó con el, quien fue abucheado el viernes en un evento enSeñaló que después de resolver el problema delpasará a otros asuntos, pero "uno por uno".