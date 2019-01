AMLO ¿youtuber?

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su sexenio, realiza conferencias matutinas desde Palacio Nacional, en las cuales responde a las preguntas de la prensa, sobre su labor como mandatario.





Estas conferencias son transmitidas en el canal de YouTube del Gobierno de México, el cual ya acumula más de 91 mil suscriptores.

El portal estadounidense Bloomberg, señaló que estas conferencias matutinas diarias no solo comenzaron a dominar la agenda pública de México, sino que también han posicionado a López Obrador como uno de los pocos líderes del país que hacen apariciones públicas tan temprano y de forma sostenida.

La comlumnista del citado portal, Nacha Cattan, se encargó de publicar el artículo Get Out of Bed, Mexico. How AMLO Became a YouTube Star (Sal de la cama, México. Cómo AMLO se convirtió en una estrella de YouTube).



La columnista reconoció que el actual presidente dedica más tiempo a los medios de comunicación que Enrique Peña Nieto, pues este último “difícilmente daba conferencias de prensa y mucho menos dedicaba espacios de más de una hora a las preguntas de los periodistas”.

“el tabasqueño cautiva a sus seguidores o enfurece a sus adversarios por mantener un horario impecable, siempre a las siete de la mañana; sin falta”.

