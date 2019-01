Busca Guanajuato importación de Pemex



“Yo no voy a ser un ocurrente, yo no voy a andar dando declaraciones para hacer como que estoy muy metido en el tema, no, yo estoy muy metido en el tema. (...)

¿Ustedes creen que de verdad se puede importar gasolina? O sea, ¿Que un gobernador puede importar gasolina? ¿Sin permiso de la federación?.

Para el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, comercialización, y expendio al público de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos, según corresponda, así como a la gestión de sistemas integrados los permisos serán expedidos por la Comisión Reguladora de Energía del Gobierno Federal”.

En rueda de prensa, el gobernador de Jalisco,, por viajar a Texas paraEl mandatario deseñaló algunas de las medidas que ha tomado su gobierno para resarcir el problema delSeñaló que gestionó con el Director de Pemex que enviaran; no obstante, dijo, les están enviando sólo 40 mil, lo cual es insuficiente.Asimismo, apuntó que sí está atento al tema y buscando a diario medidas para; ante ello, señaló como “ocurrencias” el querer importar gasolina de Texas, haciendo alusión al viaje del, gobernador de Guanajuato, viajó este lunes para concretar laAunque no hizo mención particular, Alfaro dijo quedesde suelos americanosotorgados por la