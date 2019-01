Recortan 3 mil plazas de la Cámara de Diputados por ser 'poco productivos'

"El personal operativo y de confianza de la Cámara de Diputados suma 2 mil 775; reducimos casi 3 mil de la anterior Legislatura a esta (…). Habían concluido sus contratos porque son homologados por honorarios y se advirtió que ni en el trabajo en las comisiones ordinarias, ni en los órganos de gobierno, ni en los centros de estudio estaban favoreciendo el cumplimiento de la función, en otras palabras, parecerían aviadores", indicó.

Burocracia dorada

Ahorros millonarios



"Nosotros aprobamos este presupuesto, pero con el compromiso de continuar la reingeniería administrativa, profundizar en la calidad del trabajo, de activar el servicio civil de carrera, es el acuerdo que tenemos los partidos, de tal manera que la gente que se incorpore a la Cámara Baja se vaya profesionalizando y que no esté en función de los vaivenes políticos", señaló.

Van por más



"Les hemos hecho una propuesta de que en su ingreso no pierdan liquidez, que la gente reciba lo mismo, pero que antes se les disfrazaba con una serie de compensaciones, bonos y seguros. Nosotros no hemos advertido oposición de estos empleados; al contrario, hemos tenido comprensión y solidaridad de los trabajadores", precisó.



"Va a ser más delgada [la Cámara de Diputados], ágil, de resultados, no es un tema que ha concluido, creemos que con ese techo presupuestal, así lo ha señalado la cámara, se podrán hacer adecuaciones y lo que se pueda agendar en el rubro presupuestal como meta cumplida", refirió Mier Velazco.

