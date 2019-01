Maduro culpa a oposición de apagón que dejó dos muertos

"Sabotearon los sistemas de recarga y carga eléctrica, los desprendieron, se los llevaron, para crear un show en los medios de comunicación internacional”, dijo Maduro, refiriéndose a un presunto sabotaje por parte de opositores.

Y ASI FUE



Como movieron a los pacientes del Hospital Universitario de Caracas hacia otros centros de salud luego del apagón que los dejara sin energía. Imágenes cortesía. #Venezuela #13Ene #apagon pic.twitter.com/Wh1mQcwd4d — Lenin Danieri D (@LDanieri) 13 de enero de 2019

Podría haber más fallecidos

La noche del sábado,sufrió unque afectó eldedebido a la falla eléctrica.En un evento ante simpatizantes, elacusó que dicho apagón fue un ataque para llamar la atención de los medios internacionales.Además, acusó que la actualestá dirigida por "un grupo de terroristas" a quienes su Gobierno prevé "enfrentar severamente y derrotar".Aunque elno ha dado cifras oficiales, medios locales reportaron queque necesitaban soporte vitalSin embargo, el, citó fuentes que indican que podrían tratarse en realidad deTrabajadores del hospital revelaron que las plantas de respaldo no están operativas desde hace meses, por lo que no hubo energía durante el apagón. Afirman que reportaron el hecho desde hace tiempo, pero no fueron atendidos.Por su parte, el, se unió a la denuncia delde un presunto sabotaje, pero no ofreció ninguna cifra oficial de fallecidos.