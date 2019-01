Para irse de fiesta, le dio vodka a su bebé; muere

Sigue leyendo...

El pasado 5 de enero, en, unllamado, perdio la vida luego de que su madreEl menor tenía una, por lo que la madre lo había llevado alpara que fuera atendido, losle pidieron a la mujer que lo dejara intenado para una mejor supervisión y pudieran continuar con el tatamiento; pero, por lo que decidió llevárselo de regreso a su casa indicándole a los médicos que desde ahí continuaría con su tratamiento.El hecho de dejar internado al bebé, interfería con los planes que ya tenía, así que opara que el menor durmiera y no la interrumpiera mientras ella se iba de fiesta.Según fuentes cercanas a la madre del menor, indicaron que la mujer no quería pasar sus vacaciones dentro del hospital, por lo que entonces decidió darle de beber alcohol al bebé para que quedara dormido y ella salir de fiesta; ya había llevado al pequeño cuatro veces a un h ospital, pero en todas se negaba a internarlo ya que eso implicaban cuidados y atención todo el día.Zakharel pasado 5 de enero y según los resultados de un examen post mortem, la causa de la muerte fue por unaLasigue investigando el caso, pero hasta ahora, no se ha reportado el arresto de la madre o cómplices.

