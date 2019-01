AMLO EN LEÓN

Escuela para priistas

*** AMLO EN LEÓNDicen que pase lo que pase con el problema de desabasto de gasolina en Guanajuato, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estará el sábado 19 en León (4:30 de la tarde en Casa de Piedra) para presentar el programa de Nacional Financiera.*** 500 INVITADOSAl evento esperan unos 500 empresarios pequeños, medianos y grandes de todo el estado. También al gobernador Diego Sinhue Rodríguez y al alcalde de León, Héctor López. Es la primera visita como Presidente al único estado de la República en que no ganó el 1 de julio, aunque sí consiguió una histórica votación de 707 mil, respaldo que no se puede minimizar.*** DAR LA CARAEl Consejo Coordinador Empresarial de León, que comanda José Arturo Sánchez, ya alista un pronunciamiento respetuoso pero firme sobre el tema “gasolina-huachicol”. Bien por el Presidente que viene a dar la cara, pero mejor será que antes de eso haya resuelto la crisis.*** CONSORCIO CALZADOEn la visita de AMLO trasciende que anunciará el inicio de un consorcio de medianas empresas leonesas del sector cuero-calzado que ya se arma con Nacional Financiera. Este proyecto pretende organizar una cadena de empresas para ser más competitivas.* RESPALDO A INDUSTRIAVienen el director general de Nafin, Eugenio Nájera, y el ‘secre’ de Hacienda, Carlos Urzúa. El objetivo es ratificar el respaldo a la industria, en particular las tradicionales de la región (cuero-calzado-proveeduría), que prometió el Presidente durante su campaña. El “súperdelegado”, Mauricio Hernández, y el Gobierno Estatal, llevarán mano en convocar.* LAS PROMESASEn su última visita a León, ya como Presidente electo el pasado 1 de octubre, AMLO dio un mensaje en la Plaza Principal donde, entre otras cosas, ofreció un combate frontal al huachicol, concretar el proyecto de El Zapotillo para el abasto de agua de León, y también del respaldo al sector industrial con financiamiento accesible y barato para que compitan.* DESABASTO, EL TEMAEl sector empresarial seguro estará contento de escuchar la promesa de apoyos, quién no, pero en el contexto actual también están listos para exigir una solución definitiva para el desabasto de gasolina, que hasta hoy Pemex y el Presidente han evadido comprometer.* ÁNIMOS ENCENDIDOSSi AMLO ya anunció que viene seguramente espera que en la semana la crisis amaine, de lo contrario se expondría a una molestia más encendida de una industria que ya está dolida.* PRUEBA DE FUEGOSea como sea el Presidente va contra los pronósticos de que no vendría, y tiene una prueba de fuego para intentar convencer (si bien no de la forma cómo lo hizo, pues el impacto económico ahí está, y cada día es peor), sí al menos de que el combate al huachicol que tanto golpea a Guanajuato va en serio, que hay determinación, estrategia, y resultados.*** DIPUTADO, NO AYUDAEl coordinador de los diputados locales de Morena, el salmantino Ernesto Prieto, primero ‘prendió la mecha’ con su video-mensaje del viernes 11 cuando iba en carretera de Salamanca a Villagrán y dijo que “al parecer se está regularizando el abasto de combustible”. Un día después pidió paciencia y citó: “Queremos combustible hoy, pero nos vale que nos estén robando miles de millones de pesos…luego entonces: nos vale el país”.* FALSO DEBATEMás de uno asume ese mensaje en que si te atreves a criticar la estrategia de 10 días ya con desabasto grave de combustible, estás a favor del huachicol. Mmm... Falso e inútil debate. Los ciudadanos están por las dos cosas: tener gasolina y combatir el delito ¿no se puede?* UNA VUELTECITAOtra que le respondió a Prieto fue la panista leonesa, Libia García. Lo invitó a darse una vuelta a cualquier gasolinera de León para que constante que no se está normalizando. Ernesto contestó que eso fue lo que vio, que espera pronto se normalice, y pide paciencia.* A DERECHOS HUMANOSEl diputado leonés, Rolando Alcántar (PAN), estará hoy en la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos que para convocar a los ciudadanos a presentar quejas por el desabasto.El PRI en Guanajuato lanzó la convocatoria para la segunda generación de la Escuela Nacional de Mujeres Priístas (ENMPRI). Las inscripciones terminan el 26 de enero y la capacitación arranca el 9 de febrero con una duración de seis meses. La convocatoria dirigida a militantes se abrirá a toda la población, “porque lo más importante es que las mujeres se animen a participar, se empoderen y se capaciten”, dijo la delegada general del CEN del PRI, Maricela Velázquez.