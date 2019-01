Corredor Industrial

Cuatro ruedas

Afecta a todos

Sondeo

Ánimo que ya es lunes. En la industria automotriz-autopartes, un 82% de las empresas ya ha tenido afectaciones por el desabasto de gasolina.El mayor porcentaje, un 77% de ellas, se ha visto afectado por incumplimiento de proveedores de servicios, 63% en el transporte de personal, 47% por ausentismo, 29% en transporte de materia prima y 27% en transporte de producto terminado, estos datos generados en una consulta a 72 personas, realizada por el Clúster Automotriz de Guanajuato, al frente de Alfredo Arzola.De acuerdo a la misma consulta, estas empresas han optado por tomar medidas de contingencia como:auto compartido, ampliar u optimizar turnos de personal operativo, cancelación de visitas y envían a sus empleados a formarse a gasolineras en horario laboral y algunos otros han tenido que trabajar desde su casa.El Claugto expresó el apoyo a las empresas que lo integran y refrendó su compromiso por exigir a las autoridades que el problema del desabasto de gasolina se solucione a la brevedad, así como buscar estímulos fiscales al estado por las afectaciones a la industria y comercio.Dejaron en claro que una semana más y comenzarían a reportarse los primeros paros técnicos de producción.El 73.5% de quienes respondieron la encuesta aseguró que, para no sufrir más afectaciones, podría sostener esta situación una semana más sin afectar su producción.Las pérdidas reportadas, bajas de volumen, aún no están cuantificadas con una muestra confiable, tampoco así las inversiones adicionales para sostener esta situación.Lo que es una realidad es que 40 mil empleados administrativos o de confianza de la industria automotriz ya están siendo afectados y han sido enviados a trabajar “Home office” o están usando medidas alternativas de transporte.León, Irapuato y Morelia son las tres ciudades de México en donde la gente de Uber ya comenzó a tener sus primeras afectaciones.Saúl Crespo, gerente de comunicación de Uber, nos comentó que debido a que muchas de las personas han decidido trasladarse a sus trabajos o llevar a sus hijos al colegio sin utilizar su carro, Uber se ha convertido en la primera opción para su traslado, generando una mayor demanda del servicio, lo cual no es benéfico para la marca, y sobre todo considerando que varios de sus socios no están realizando el 100% de sus servicios, debido justamente a que han tenido que ser parte de las largas filas para conseguir gasolina.Comentó que para la empresa que representa, el éxito de su servicio es contar con un equilibrio entre la oferta y su demanda de servicios, la cual esperan que a la brevedad pueda restablecerse.Aseguró que en el resto de México el servicio hasta ahora sigue funcionando de manera normal y no contemplan cambios en tiempos de espera y tarifas, sin que esto puedan asegurarlo, pues todo dependerá del momento que tarde en resolverse la coyuntura, dejando claro que no lucrarán con la situación para afectar a sus clientes.En la Cofoce, de Luis Ernesto Rojas Ávila, ya lanzaron la invitación para que los empresarios dedicados a la exportación expresen si han tenido afectaciones por los problemas que se viven con el poco combustible existente en el estado y compartan el impacto que esta problemática ha generado en las actividades de las empresas exportadoras y potencialmente exportadoras del estado con la finalidad de articular acciones que puedan sumar y concretar con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, informaron.Habrá que estar al pendiente del resultado, por lo pronto agroalimentos, que es el segundo sector con mejores números en en envíos al extranjero ya registra al menos un 20% de problemas en abastecimiento y logística de su mercancía.