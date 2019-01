Gol Tributario

El tema de la compra-venta de facturas, emisión de facturas sin materialidad o, también denominado (incorrectamente), facturas apócrifas, se ha convertido en una práctica recurrente y un lastre en los últimos años.Se estima un impacto fiscal 2.04 billones de pesos provenientes de más de 8,500 contribuyentes de operaciones simuladas.Lo anterior se debe a que resulta muy atractivo para los empresarios, obtener una deducción para efectos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y un Impuesto al Valor Agregado (IVA) acreditable, mediante la recepción de una factura (generalmente de prestación de servicios), y, adicionalmente, la devolución de los recursos en un porcentaje que no baja del 92% del monto total de la operación, ya sea mediante transferencia bancaria o efectivo, en lugar de pagar dividendos.Si no se hicieran este tipo de operaciones, no habría un ahorro para efectos de ISR y existiría un pago total del 16% del IVA trasladado al contribuyente.Para el ejercicio de 2014, se reformó el Código Fiscal de la Federación (CFF); se agregó el artículo 69-B para sancionar dichas prácticas desde el punto administrativo y penal.De esta manera, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una lista “negra” de las empresas que facturan operaciones simuladas (vendedores de facturas), y los contribuyentes deben de abstenerse de celebrar operaciones con dichas personas, ya sean morales o físicas, so pena de perder el derecho a la deducción del ISR y al IVA acreditable, más allá que se esté cometiendo un delito.Las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) son calificadas de esta forma por el SAT, que considera que éstas no cuentan con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar un servicio o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan las facturas; o bien, que dichos contribuyentes no se encuentren localizados en su domicilio fiscal.Las EFOS cuentan con el derecho de demostrar la materialidad de sus operaciones, para conseguir que los eliminen de la lista negra, o bien, pueden combatir esa resolución que afecta a sus intereses mediante medios de defensas (ordinarios y/o extraordinarios).Por su parte, el SAT puede auditar tanto al vendedor, como al comprador de facturas (EDOS) y eventualmente, determinar un impuesto a cargo, más accesorios (inflación, intereses al 13% anual y una multa que asciende al 55% de la contribución omitida).Estas medidas no han resultado exitosas al 100% para la autoridad, pues no han eliminado esta práctica ilegal.No obstante, a finales del año pasado, circuló una iniciativa por parte de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) para reformar la LISR y la LIVA, con el objeto de desincentivar estas prácticas mediante la retención de dos terceras partes del IVA trasladado y del 10% de ISR por servicios prestados a personas físicas, personas morales, federación, estados, municipios y sus órganos descentralizados, iniciativa que comparto, pero por el momento solo ha sido una buena intención sin que se haya ejecutado.Esperemos que el Gobierno en turno, ya sea mediante la aplicación de las leyes o reformas a las mismas, culmine con esta práctica ilegal que ha afectado mucho a nuestro querido México.