¿Cómo mejorar el rendimiento de tu auto?

Las empresas fabricantes de automotores utilizan mecanismos de última generación para mejorar el kilometraje y las medidas de seguridad de un coche. Sin embargo, esto no siempre ayuda a maximizar el rendimiento del vehículo, que es lo que buscan los usuarios en general. Para los que se pregunten, existen algunas maneras de lograr buenos resultados que no sólo ayudan al rendimiento sino también a la velocidad.Una medida de fundamental importancia es. Con esta simple acción, podrás aumentar los caballos de fuerza de tu vehículo, lo que lo dejará más liviano y lo ayudará a dar mayor impulso.Otro método es. Muchos usuarios creen que usar escapes de gran tamaño afectará a la contrapresión y el vehículo perderá potencia; sin embargo, es mejor utilizar un sistema de circulación libre, ya que le otorga mayor espacio a la toma de aire. Al instalar un sistema de escape de alto rendimiento, esto permitirá aumentar al doble la potencia de tu vehículo. A su vez, existen compresores de sobrealimentación adicional, que pueden aumentar más aún el rendimiento y la velocidad del coche.Antes de reemplazar los tubos de escape por unos de flujo libre, es una buena medida. Estos sistemas pasan desde el convertidor catalítico hasta el extremo del tubo de escape, aumentado los caballos de fuerza. Esta prueba es necesaria en especial en coches compactos, ya que la capacidad de su motor suele ser más reducida. También se puede probar utilizando un filtro de aire de circulación libre. Debes asegurarte de que sea el filtro adecuado para tu auto e instalarlo para aumentar un poco más la potencia del mismo.Otra manera dey asegurarte de que tu vehículo funcione en el nivel más alto posible, es. Cada vez que cambies algún elemento del vehículo, debes evitar que algún contaminante ingrese en la estructura del filtro o de los conductos que llevan al motor o al radiador.Procura, evitando que ingrese suciedad al motor y hacia los filtros de aceite, que podrán taparse si no se les da un mantenimiento adecuado. Puede ocurrir incluso que ingrese aceite en la toma de aire, lo que puede provocar daños o destruir el sensor de flujo de aire masivo en los vehículos que están equipados con él.Para aquellos motores que son de inducción forzada, los filtros de aire le añaden un beneficio extra al rendimiento del vehículo. Esto se debe a que la turbina proporcionará el aire que se necesite, independientemente del filtro que se utilice. Esto garantizará que no ingrese aceite y arena en la toma de aire, mejorando el rendimiento.Algunos conductores de autos suelen utilizar compresores de sobrealimentación.(o un turbocompresor en uno más pequeño) implicará toda la reestructuración del motor y la renovación de los componentes de alta resistencia del mismo. Aunque es un proyecto costoso, es la manera más eficaz de incrementar la potencia del vehículo al doble.Para estos casos, existen algunas variedades de compresores de alto rendimiento. Los más antiguos, y también más económicos, son los compresores tipo roots, muy populares entre los vehículos de carrera. Funcionan al canalizar cantidades muy grandes de aire a través del colector de admisión, proporcionando gran energía. Se suelen utilizar también compresores de doble tornillo, que aspiran el aire y lo llevan a la carcasa del rotor. Este sistema da un buen resultado, pero tiene la desventaja de ser ruidoso, por lo que está prohibido en algunos lugares. Los compresores más eficaces para un vehículo son los compresores centrífugos. Los mismos utilizan el impulsor de potencia para llevar el aire a alta presión hacia el compresor, alcanzando una enorme potencia en pocos minutos.Para seguir leyendo más consejos como estos para tu auto, haz click aquí y mira cómo puedes proteger tu automóvil sin salir de casa.