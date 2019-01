¿Entregas a domicilio? Desabasto de gasolina las frena

Reducen frecuencia

Evitan usar camionetas



“Nos estamos coordinando para el reparto, con lo que se reduce la frecuencia de entregas para evitar utilizar todas las camionetas”, admitió el colaborador.

Depende de la urgencia

Una sola ruta



Entre las medidas que han tomado es aprovechar los trayectos de los repartos para ubicar estaciones con servicio y recargar. “De quedarnos sin gasolina, tendríamos problemas con los clientes”, reconoció.



A pesar de una baja venta los repartos no disminuyen, de momento programan seis por día. “Tenemos que seguir entregando en tiempo y forma, aprovechar y optimizar los recursos”.

Con medio tanque

Esperan normalización

TODOS VEN:

Comercializadores de productos que realizan, se han visto afectados porLos responsables de losEl comercio no puede detenerse, señalaron, sin embargo el abastecimiento en las gasolineras continua sin regularse, lo que provoca retraso en las entregas de productos.Limitar el uso de lasJuan Guillermo Franco, encargado de la tienda Comex, señaló que de momento únicamente están utilizando la flotilla de camionetas que utilizan gas.En tanto que las unidades a gasolina, están optando por no usarlas, con ello su movilidad se reduce al 50%, de momento la afectación es parcial, detalló.Al interior la compañía el distribuidor principal platicó que las entregas a domicilio se estarán programando, ya que la frecuencia se vio afectada por la falta del combustible.Para las entregas a domicilio, esta sucursal emplea únicamente las, siendo las asignadas para trabajos administrativos las de gasolina.Ante el desabasto Juan Guillermo señaló que en la compañíaLa expectativa del empleado es que en un par de días se regularice, aunque de momento las unidades traen el tanque lleno, por lo que todavía no padecen la carencia, expuso.El tiempo de entregas la principal afectación por la falta de gasolina, expuso José de Jesús Navejas, encargado de laEsta firma se dedica a la venta y distribución de acabados para casa habitación, para sus repartos utilizan una camioneta de 3.5 toneladas que funciona con gasolina.La entrega de los materiales es principalmente paraAl tener únicamente una camioneta, el chofer de la empresa ha sido parte de las largas filas para rellenar el tanque. La semana pasada, expuso el trabajador, tuvieron que esperar tres horas para cargar combustible.Repartidores de una empresa que entregan refacciones a domicilio,Como una medida inicial el encargado del negocio realizó una compra de cien litros para equipar a la flotilla de 15 motocicletas, pero el combustible fue racionado para que todos alcanzaran.Esta carga de combustible fue de emergencia, ya que los tanques de las motos fueron servidos a la mitad.Los trabajadores deben ahora buscar la forma de abastecerse, ya que les delegaron esa responsabilidad, ya que no pueden parar el reparto de las piezas.Esta situación hace que los colaboradores pidan se normalice el abastecimiento de gasolina, ya que es parte básica para su trabajo.