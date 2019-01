Estudiantes de lavisitaron la sede de laeny aprovecharon el viaje apara participar en el programaDel nivel medio superior dela nivel nacional viajaron 150 alumnos, de los cuales 60 eran del campus León.En conjunto los mexicanos asistieron a las oficinas centrales de la ONU, lugar en el que desarrollan el modelo MUN (por sus siglas en inglés, Model United Nations), los comités integrantes en pro de debatir y encontrar soluciones a los conflictos mundiales actuales.Replicando esta actividad los estudiantes de preparatoria realizan en sus diferentes campus el TECMUN, los leoneses realizaron la última edición el pasado octubre con la participación de 750 alumnos de 30 secundarias y preparatorias de la ciudad.En esa ocasión se contó con la presencia de Amierah Ismail, oficial Asociado de Asuntos Humanitarios de la ONU, quien los alentó a continuar con la réplica de eventos de MUN, para sensibilizarse sobre temas de interés internacional. Siguiendo la recomendación los leoneses preparan para el 26 y 27 de abril el MUNMX en su campus donde recibirán a 250 alumnos de la PrepaTec de la región Centro y Occidente.Los mexicanos también visitaron la capital del vecino país para ser parte del programa de ciudadanía Close Up Washington, el cual tiene como misión informar, inspirar y empoderar a los jóvenes para ejercer sus derechos y aceptar las responsabilidades como ciudadanos integrantes de una democracia.Aprovecharon el viaje para asistir lugares históricos y/o emblemáticos como el Jefferson Memorial, Martin Luther King Memorial, Pentagon 9/11 Memorial, U.S. Capitol Visit and orientation, Museo de Arte Natural de NYC, la Estatua de la libertad, el Museo de WallStreet, el MOMA y Central Park entre otros.