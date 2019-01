Un rincón para el arte

encontró su pasión por la pintura gracias a que dentro de su familia existía interés en las artes plásticas.Cuando tenía 18 años se enfocó en las artes visuales y desde ahí ha logrado participar en 100 exposiciones colectivas y otras 8 individuales dentro y fuera del país.” es el nombre de la segunda exposición temporal que realiza la artista en nuestra ciudad, misma que se muestra en “”.“Generalmente no me encasillo en una sola línea, puedo desenfocar una cosa y trabajar cualquier tema, con esta exposición es como un enfoque de detenerte, frenar y ver hacia lo que es el exterior”, compartió.Los simbolismos que trabaja son muy recurrentes, algo que hace que se distinga su obra de la de otras, como el pez, elemento que simboliza la abundancia, una multiplicación de algo positivo; además enfoca su punto creativo en temas narrativos, cuentos o imágenes.Con esta muestra, que actualmente presenta, trabajó pintura al temple y acrílicos, pero en su mayoría son óleos. En total son 57 piezas, algunas son cajas y otras zapatos donde involucra la tipografía.“Es como una manera de memoria, de interpretar el hablar o el pensar entre muchas letras que no dicen nada pero pueden decir todo, eso es parte de un equilibrio de composición que hago”.En la actualidad Laura trabaja en un estudio-taller ubicado en su casa mismo que describe como su fábrica y desde donde se prepara para su próximo proyecto llamado “Tres”, que expondrá en el Museo de la Ciudad.La exposición “Las paradas”, que abrió sus puertas a finales del año pasado, continuará hasta el 29 de enero de 2019.Instagram: @laura_velazquezFacebook: Laura Velázquez Pintora“Es una pieza donde toco el tema del otro lado de lo que la gente cree, muchas veces es un cliché lo que tenemos de creencias, de ideas que aparentemente parecen correctas y sin embargo aquí utiliza la cruz al revés y me siento pero no como una rebelión en contra de una religión sino como un rechazo a ese tipo de etiquetas o imposiciones que va poniendo la gente”.“Este lo hice hace poquito, en diciembre, y entre el marranero de la comida y el marranero de lo que está pasando políticamente, no me hace más que agarrar un cerdo como diciendo ya no sabes ni que creer”.“En Torreón hay muchas granadas, en agosto, septiembre es temporada, es una parte de mi estructura que al final es lo que traes en la cabeza, no te lo puedes quitar, es esqueleto es la estructura que te sostiene, lo que te hace fuerte”.“Copulación porque si hay un contacto pero más que nada yo lo sentí metafísico, la pieza empezó a hablar sola y tuvo ese poder de estar en ese contacto de copulación y apareamiento pero de alguna manera, por eso pongo esa franja como tipo un mosquito como una creación desde tu mente, lo que hablas y lo que se crea”.“Es un contacto entre el cielo y la tierra, son como las conexiones del final de las cosas que estas viviendo con lo que estas pensando”.“Leí sobre la desaparición de varias chavas, y una película que vi me impactó y lo puse como que a veces en vez de mandar cartas lo que estas exportando son chavas”.“Esta pieza habla sobre las preferencias sexuales, abarco eso como la nueva partida, apertura o vuelvo de lo que debemos de reconocer, por eso pongo los ojos, y ver como algo natural, es el cambio. A veces me platican historias y se me quedan, estoy pintando y me acuerdo”.“Lo manejo como un pensamiento desde arriba de una ciudad, en esta ocasión abrazo a la ciudad, como vivo en el cerro volteo y la veo y la abrazo”.“El tema de este fue el interiorismo, el como eres tú dentro de tu habitación, entonces yo me enfoqué en el momento en el que te acuestas y piensas en todo lo que deseas, tanto sexual, material o físico, por eso pongo una mujer desnuda y varios recortes como un todo, así como un gato representando un pensamiento, un recuerdo”.“En ese tiempo de elaboración de la pieza leí algo y me tocó ver una película sobre las niñas desaparecidas, aquellas que venden, fue para mi muy trágico por eso la puse dentro de un cuarto y hay en la pared como una imagen de una atrapada como representación de un dolor, como si al momento de estar pintando estuviera rescatando”.“Lo hice a mediados del año, cuando fue el cambio de gobierno, sin involucrarme en la parte política lo puse como una invitación a iniciar una nueva historia con este cambio, al final cada uno escribe su historia, por eso ella está rayando parte del muro”.Artistas locales, nacionales y latinoamericanos han complementado la visión que tienequien, junto a su esposo, abrió la galería “”.Todo surgió cuando Sara tuvo un importante acercamiento con el arte, al estudiar la maestría en restauración de monumentos históricos, en España, y ahí surgió una inquietud por ayudar en la promoción de trabajos de los creadores del arte.“En un inicio los edificios monumentales que existen en el mundo siempre fueron hechos por arquitectos pero también con artistas, entonces siempre hubo una labor conjunta de trabajo”.“Actualmente la parte de la arquitectura yo veo que se ve muy vacía porque el arquitecto trabaja solo y hace falta el complemento del artista”.Fue así que nació este rincón para el arte un 30 de agosto de 2013, mismo que está ubicado en calle Ignacio Zaragoza #101 Local 11 a un costado del Templo Expiatorio.Las piezas de Laura Velázquez son las que actualmente exhibe en su galería hasta finales de ese mes.“Ella tiene una manera de proyectar la parte del surrealismo de una forma muy especial que la caracteriza y que no lo puedes encontrar en otro lugar, su obra es muy profunda, hasta cierto punto te mueve los sentimientos de tu niñez, te recuerda ciertas cosas que viviste, desde mi perspectiva”.Las siguientes exposiciones y eventos para los primeros meses del año ya están programadas y se estarán anunciando en próximas fechas.