Mujer transgénero intenta abusar de compañera en prisión

Una mujer transgénero fue acusada de intentar violar a su compañera de prisión después de haberle dado una golpiza.

La afectada contó que el pasado domingo, durante la hora de visita, fue al baño y se encontró al transgénero masturbándose; y que violentamente intentó quitarle la ropa y abusar de ella.

“A la hora de la visita comenzó a fumar marihuana, cuando fui al baño me lo encontré y entonces comenzó a quitarse la ropa. Luego empezó a masturbarse delante de mí y quería que yo le tocara el miembro”, narró la mujer.



“Yo agarré un palo y comencé a llamar a los oficiales, pero mientras llegaban me lo quitó y me pegó con este; me reventó los brazos y las piernas”, indicó.