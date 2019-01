"Sigo en rehabilitación, tengo a veces una persona que me cuida, sigo en pláticas y la verdad así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquier familiar, no es para decir 'Ah, era alcohólico' y que se espante; eso pasa en la vida diaria".



El Gullit Peña habla sobre su lucha contra el alcoholismo y las ofertas que tiene para seguir jugador



pic.twitter.com/JXEH4nYTKa

Puede ir a Dorados

El Gullit Peña habla sobre su lucha contra el alcoholismo y las ofertas que tiene para seguir jugador



pic.twitter.com/rYXdDtbloq

se muestra tranquilo al hablar de los problemas deque casi le cuestan la carrera.Hoy sin equipo, aunque con contrato con elde Escocia, el mediocampista está enjunto a su familia y analiza las ofertas de varios clubes, incluyendo una de losa, el cuadro deEn entrevista para el programa Futbol Al Día Bajío,no le da vueltas al problema de alcoholismo que lo llevó a internarse en la clínica de rehabilitación deen"Yo estoy tranquilo, no me da ni pena, ni miedo (hablar del tema), porque sí tuve un problema de alcoholismo... después me metí con, con, y la verdad me fue muy bien", recuerdaen el programa de Multimedios.Cuestionado sobre la dificultad de dejar el alcohol,niega que sea imposible. "No es difícil si uno quiere cambiar, yo tomé la decisión de darme una segunda oportunidad;, perio si tienes la gente que te apoya y uno qiere cambiar, no pasa nada, es muy fácil".¿Perdiste amigos por estos problemas que enfrentaste?"La gente que realmente yo consideraba que eran mis amigos y que era gente realmente muy cercana y querida, que éramos familia, siguen conmigo; ly uno se debe dar cuenta. En este medio hay muchas envidias por dinero, por fama, por cómo te vistas", añadió.En lo deportivo,reveló que tiene la posibilidad de jugar en, pues en este medio están las ofertas de losy de losPeña jugó el torneo pasado con elen la, luego de pasar un mes en la clínica de. Antes de eso, en el primer semestre de, militó en el, pero fue 'cortado' por sus problemas personales.