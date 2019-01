Los extranjeros del León sufren la 'Maldición del Bicampeonato'

Gustavo Matosas

Elbicampeón ha significado dos cosas a la postre: una catapulta para algunos o el infortunio para otros. Luego de casi cinco años desde aquella gloria del, las historias de sus ‘ocupantes’ son muy diversas.Algunos futbolistas y sobre todo, personajes del cuerpo técnico, tuvieron en el doble título la oportunidad para labrar su carrera deportiva. Tal fue es el caso de, entre otros, aunque algunos más han batallado desde entonces y las cosas ya no han sido iguales, así como les ha ocurrido a los ‘parceros’, que nunca volvieron a aquel nivel que presumieron.Uno de los mejores registros de los últimos años con León, lo posee el estratega charrúa Gustavo Matosas Paidón, quien logró carrera con la Fiera luego de conocer el futbol mexicano como técnico a partir de los Gallos de Querétaro. Tras dejar León, emigró a las Águilas del América y finalmente en México, a los Rojinegros del Atlas. Ahora, es entrenador de la Selección de Costa Rica, con la intención de llevarlos al Mundial de Catar en 2022.Luego de una carrera de prácticamente 10 años en el futbol mexicano, Nelson Maz se retiró el año pasado como futbolista profesional, pero fue para ejercer como parte del cuerpo técnico de los Esmeraldas del León. Con la Fiera fue parte del equipo bicampeón, aunque no pudo disputar el primer torneo. Luego emigró a los Mineros de Zacatecas, al FC Juárez y finalmente, regresó a Guanajuato con los Toros de Celaya, para despedir su carrera en activo.Tras ser parte principal del bicampeonato de los Esmeraldas del León al lado de Mauro Boselli en la delantera, el futbolista Matías Britos -que llegó al futbol mexicano para León- encontró en el balompié nacional el escaparate perfecto, pues la fórmula le ha resultado y se ha mantenido a partir de equipos como Pumas -después de León- y actualmente con los Gallos Blancos de Querétaro.Eisner Loboa, mediocampista colombiano, llegó para la Fiera previo al ascenso; desde ahí no dejó el futbol mexicano y fue bicampeón con los Esmeraldas, para luego cambiar de aires con Puebla, Atlas y en último plano con Monarcas Morelia hasta 2016, para luego salir del futbol mexicano. Regresó luego a Colombia, donde no tuvo suerte y hasta hace un año le retuvieron en el América de Cali... luego vino su despido.Arizala recorrió media Liga MX. Su paso con el Club León fue muy breve, de apenas dos torneos, pero fueron justamente los dos torneos en los que el equipo logró salir campeón. Sin embargo, a Arizala le siguió actividad con Jaguares, Atlas, Puebla y el retorno a la Selva chiapaneca hasta antes de partir en el cierre del Clausura 2017. Ahora, Franco Arizala se mantiene como extremo en el futbol de Catar.La carrera de Burbano ha recibido mucho del futbol mexicano, especialmente, de los Esmeraldas, a donde llegó todavía en la categoría del Ascenso MX y logró despuntar. Durante su paso, el equipo fue bicampeón e incluso se catapultó hasta ser amarrado por los Tigres. Luego para el 2016 regresaría a León para mostrar muy poco, por lo que volvió a Colombia y en diciembre pasado fue fichado por el Atlas.El pasado fue su último torneo con los Esmeraldas del León; a partir de este nuevo año, jugará con el Corinthians de Brasil. Su legado en el club es la marca de segundo mejor goleador en la historia, solo detrás de Adalberto ‘Dumbo’ López. De la legión de extranjeros en el bicampeonato de la Fiera, se volvió el más importante y hasta hace muy poco, sus goles fueron claves con el equipo del Bajío mexicano.