El 'Chucky' es el Jugador del Año en los Premios Concacaf 2018

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ladio a conocer los nombre de los ganadores de los, entre los cuales se encuentra, quien fue nombrado el mejor futbolista de la zona el año pasado.En un comunicado se informó que otroscomo, también fueron reconocidos, pues ambos obtuvieron el premio a los mejores silbantes en sus respectivas ramas.En tanto, dentro del once ideal de laen el, se encuentran Hugo Ayala y Edson Álvarez en la parte defensiva, Héctor Herrera y Andrés Guardado en el mediocampo een el ataque.En la rama femenil, dentro del once ideal se encuentran las mexicanasen la parte defensiva yen el mediocampo.Otros nombramientos de personajes que militan o militaron en el futbol mexicano, pero que no son nacidos en nuestro país, fueron el decomo Mejor Director Técnico por su trabajo con, y también el de, quien obtuvo el premio al Mejor Gol del Año por la anotación que concretó en el duelo que protagonizarony Tauro FC de Panamá.La primera edición de estostuvo lugar en el 2013 y su objetivo principal es reconocer a lo mejor de la zona en su participación en los torneos aprobados por lay la, durante el año, a nivel de clubes y selecciones.