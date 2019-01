La vida de lujos de 'Olive', la mascota de la familia Beckham

Entre losno hay distinciones, no importa si el integrante de la familia es un, éste tiene el derecho a disfrutar también de una vida de lujos.La mascota dey sus cuatro hijos, sorprendió hace unos días en redes sociales pues en una imagen que publicó la exSpice Girl en su cuenta de Instagram, ésta aparece arropada con unay en brazos del exjugador delLa sensación fue provocada no sólo por lo dulce de la expresión de "", sino porque laque tenía encima cuesta aproximadamente 6 mil dólares, poco más de 100 mil pesos.Para los, "" es una parte importante de la familia, pues incluso salió en la portada dehace algunos meses, pues la revista realizó un reportaje sobre" también tiene imágenes en las cuentas de los hijos de, como, quien se dedica a la fotografía y no pierde detalle de los integrantes de su familia.