Vinicio Angulo y su extraña costumbre de 'peinarse' con pomada

- ¿Qué es lo que te ponés en la cabeza?

- (risas) Es como un gel, una pomada que uso.

- ¿Todos los días te pintás con eso?

- Sí, todos los días. A mí me gusta. Y estoy acostumbrado.

#León



Gol de Vinicio Angulo. El primero con León en su primer partido en Liga. Viene de un semestre con 7 tantos en el Ascenso.



Efectividad.



Ojo con el ecuatoriano en la Liga



pic.twitter.com/l3KWa6LRyB — Ramón Cáceres (@rcaceres10) January 13, 2019

"Todos los días Vinicio se enchastra una capa de pomada negra en el cuero cabelludo. Su pelo no es pelo. Apenas tiene un penacho chiquito y todo lo demás es pintado, empastado. Es como si tuviera una pátina de plasticola en la cabeza".

Si eres aficionado delseguramente identificas el nombre de, el últimoesmeralda que ha llamado la atención no sólo por lo demostrado en el terreno de juego, sino también por su peculiarAunque no se sabe la razón, el exdeutiliza un producto especial para peinarse, unade color que a primera vista luce como cabello y de la cual habló en una entrevista para el diario argentino Clarín, cuando todavía jugaba para losdeEn la misma nota se señala queutiliza este producto todos los días, y que cuando llueve en algún entrenamiento o partido, utiliza una especie de gorra para cubrirse.El pasado fin de semana antejugó su primer partido como titular bajo las órdenes de. El ecuatoriano no pasó desapercibido pues anotó el primer gol de los Verdes, una muestra de buen control y una mejor definición.Con información de Clarín.