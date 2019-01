Diego Lainez ya porta la camiseta del Betis

Por supuesto que Diego Lainez no podía faltar a la pose con la bandera de México en su presentación con el Real Betis. #FelizMartes IG / @RealBetis pic.twitter.com/9eIRPaZ3Lw

"Quiero agradecer al Club América por la oportunidad de emigrar al futbol europeo, estoy contento de estar en un gran club, la decisión fue fácil porque yo quería venir para acá. Es un gran club y una afición enorme. Creo que es muy importante que Andrés (Guardado ) esté por acá, me ha ayudado mucho en estos días igual que todo el plantel", expresó.

"Me siento bien, en muy buen nivel, estoy dispuesto a lo que decida el entrenador, él evaluará para cuando estoy listo, yo trabajo de la mejor manera y doy lo mejor de mí. Me defino como un jugador desequilibrante. Ya entrené y ahorita lo que hemos trabajado ha sido más táctico, en su momento él (Quique Setién) me dirá en dónde quiere que juegue y dónde podemos sacar más provecho", concluyó.