AUDIO. 'Todo ha terminado ya' nueva canción de The Cranberries

La banda irlandesa The Cranberries publicó este martes su más nueva canción, 'All Over Now' ('Todo ha terminado ya'), al cumplirse un año de la muerte de su vocalista, Dolores O'Riordan, quien falleció en Londres a los 46 años por "ahogamiento derivado de intoxicación con alcohol".

La canción formará parte de lo que será el último álbum del grupo, 'In The End' ('Al final'), que saldrá a la venta el próximo 26 de abril y en el que se podrá escuchar la voz de la icónica cantante, grabada en diciembre de 2017.

"Dedicamos ese álbum a nuestra querida amiga y compañera de banda, Dolores. Siempre estará con nosotros en su música", reza un comunicado de los miembros de la agrupación, publicado en su perfil oficial de Facebook.



The Cranberries, formada en 1989 en la ciudad irlandesa de Limerick, alcanzó un gran éxito a mediados de la década de 1990 con su álbum debut, 'Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?', convirtiéndose en una de las agrupaciones más importantes del país y vendiendo millones de álbumes en todo el mundo.

Sigue leyendo:

Fallece famosa vedette tras ser operada por tumor cerebral



VIDEO. Le coquetea al Chef Benito en pleno MasterChef y recibe esta respuesta de Solange