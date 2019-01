Empresarios irapuatenses respaldan a Diego Sinhue para traer gasolina de Texas

ACERTADA DECISIÓN DE DIEGO



"Varios criticaban que era ilegítimo hacer eso, tratar de conseguir la importación de estas gasolinas, pero lo que no se han fijado es que él nada más está siendo mediador de las partes (...) se me hace una estrategia buena, de no quedarse con los brazos cruzados", comentó.

ES MÁS CARO, PERO SE TIENE QUE HACER ALGO



"Traer gasolinas por otros medios que no sean los ductos son opciones más caras, pero bueno, se tiene que hacer algo, aplaudimos que se tome por lo menos una decisión, el peor de los escenarios es quedarnos sin gasolina, estamos de acuerdo en que haya traído (gasolina)", indicó.



"La solución está en la apertura de los ductos, entendemos que están en el proceso de saneamientos y que es lo que ha provocado el desabasto de combustible en Estados como Guanajuato, somos 15 ciudades medias de más de 100 mil habitantes (...) el Gobernador cuenta con nuestro respaldo", puntualizó.



Las gestiones para traer gasolina a la entidad realizadas porhan sido buenas, pero se requiere hacer más presión al Gobierno Federal para resolver la problemática de desabasto, indicaron empresarios irapuatenses.Tras su viaje ael mandatario estatal anunció la llegada de 9.7 millones de litros de gasolina por ferrotanque de la empresa Mobil, con el fin de atender la emergencia por desabasto de combustibles en la entidad.refirió que fue acertada la decisión del Gobernador de gestionar la importación de combustible, sobre todo porque Pemex no ha dado solución.Por su parte,señaló que son acciones que aliviarán la sensación de escasez de gasolina, pero son medidas que arreglan el problema de forma momentánea.enfatizó que los ductos de Pemex tienen que abrirse lo antes posible, pues de lo contrario continuarán las pérdidas económicas para los guanajuatenses, e indicó que se debe hacer presión al gobierno federal, pues aunque entienden que se debe pagar un costo social por el combate al robo de hidrocarburos, no se entiende que se generen problemáticas de desabasto a largo plazo.Asimismo,indicó que le ha dado el respaldo al mandatario estatal en su búsqueda de soluciones, aunque traer la gasolina en ferrotanques no sea la solución permanente a la problemática.