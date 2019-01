"Es mínimo el 50%, si sigue esta situación a parte de que van a bajar más las ventas va a haber más desabasto, no tenemos ya muchas mercancías", dijo.



"La ciudadanía no tiene la culpa (...) el campo consume mucho la manteca, no hay manteca, no hay plásticos a pesar de que ya no se deben proporcionar, no tenemos donde dar los productos, no hay algunos tipos de detergente, incluso hasta granos, algunas determinadas marcas de arroz no hay, por la falta de gasolina", finalizó.

ha ocasionado que las ventas en mercados y tianguis baje como mínimo en un 50%, y al menos el 30% de los comerciantes han dejado de salir a vender sus productos, señalóEnfatizó que muchos de los comerciantes que asisten a tianguis a vender sus productos se tienen que trasladar desde comunidades rurales, y sin la gasolina sólo tienen pérdidas económicas, por lo que deciden no continuar con su actividad económica.La también dirigente de la asociación del mercado Sostenes Rocha expresó que comienza a haber desabasto de productos de la canasta básica en laa donde han ido a buscar sus productos y no los encuentran.Comentó que de continuar esta situación, se prevé que incluso haya cierre de negocios, pues quienes no tienen oportunidad de adquirir la gasolina no salen a comprar más mercancía, consumen lo que tienen disponible y se quedan sin el ingreso económico.Dijo que hasta el momento, no ha existido aumento de precios en productos no perecederos, sólo enque se vierony que mantendrán los precios hasta donde se pueda.