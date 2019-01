Provoca pérdidas millonarias falla en estrategia contra huachicoleo

Solución inmediata



“Que bueno que se esté tratando de luchar contra el huachicoleo, pero también necesitamos que haya una solución inmediata, no es una solicitud amable, es una exigencia por parte del sector empresarial”, destacó.



“Más del 70% de las utilidades de esta semana se perdieron por la escasez de gasolina”, destacó.

Pérdidas en el agro



“Pedimos que se de solución lo antes posible a este tema, la verdad estamos en la situación de pensar que al final del ciclo (de siembra) tengamos pérdidas de hasta el 30% de las cosechas, estamos invitando a que se regularice esto”, enfatizó.

Impide operación de servicios



“Esto es un fuerte tope para poder operar de la manera que ellos deciden, un ejemplo muy claro es una empresa que se dedica a brindar servicios de salud a domicilio, no han podido llegar, se han presentado situaciones de urgencia y no han podido llegar”, puntualizó.



“Este problema nos está dando más fuerte a los que estamos abajo, si pedimos como un vínculo con el gobierno del Estado y federal que hagan valer nuestra voz, necesitamos el apoyo”, enfatizó.

TODOS VEN:

Ende, elporen, señaló la Presidenta del organismo, María del Refugio Camarena Aguilera.Esto se suma a lasde la Cámara Nacional de Comercio () en Irapuato; ely elLa Presidenta del Consejo señaló que de los más de 63 millones de pesos de pérdidas, 58 millones 263 mil pesos corresponden micro, pequeñas y medianas empresas agremiadas sólo de Irapuato, y 4 millones 800 mil pesos corresponden a empresas con el distintivo Socialmente Responsable de municipios comoEl Presidente de Canaco en Irapuato,indicó que entienden el combate al robo de combustible, pero no, que han mostrado civilidad ante la difícil situación.Por su parte,, dirigente de la asociación Desarrollo del Medio Rural Irapuato, señaló que han tenido importantes pérdidas en el sector campesino, sumado a la afectación que tiene habitantes de comunidades rurales alejadas, que no tienen acceso a gasolina ni a productos de la canasta básica.El Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios,enfatizó que muchas de las empresas que representa son de emprendedores que, representante de la Red de Comercio Popular y presidenta de la asociación del Mercado Sóstenes Rocha, indicó que en esta semana de desabasto de gasolina, y muchos comerciantes decidieron no trabajar, porque les representa pérdidas.El grupo de empresarios y comerciantes expusieron sus conclusiones, en las que destacan la petición de estímulos fiscales para contrarrestar el impacto a la economía de Irapuato y la exigencia de restablecer el abasto de combustible lo más pronto posible.