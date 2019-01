Viene otro ferrotanque de Mobil

No se va a normalizar abastecimiento



“Aún así esto es insuficiente, no con esto se va normalizar. Poco a poco estamos ayudando y resolver el problema que es de la federación, es de Pemex y es a quien le pedimos el abasto del 100%”, señaló Rodríguez Vallejo.

Seguridad



“Recordemos que el robo de los camiones del servicio público federal es tema federal, nosotros sólo estamos coadyuvando para la investigación”, declaró el Gobernador.

Elinformó que estesostuvo una reunión con el Director General dey con los gasolineros de la misma marca, para abastecer las estaciones de servicio que tienen en la entidad.El mandatario estatal resaltó que de las, ya están trabajando 125. También, dijo, que platicó con personal de logística de Pemex, quienes le anunciaron que vienen también unos trenes de lacon gasolina hacia Irapuato; asimismo anunció queAdemás, destacó que los ferrotanques de Estados Unidos ya llegaron al estado, a lay que la semana siguienteaunque no precisó el día.Este miércoles, el mandatario estatal sostendrá una reunión en la capital del país con la secretaria de Gobernación,para plantear que las gasolineras de Pemex, quienes tienen exclusividad con la paraestatal en la compra del combustible, puedan adquirirlo con otras empresas.Adelantó, también, que habrá otras compañías extranjeras quepero no reveló el nombre de las empresas petroleras hasta que firmen el trato el próximo jueves.El Gobernador guanajuatense dijo desconoce cuándo pudiera regularizarse el abastecimiento de gasolina, pues Pemex y la federación son quienes tienen la respuesta, ya que solo ellos quienes puedenEn cuanto a la seguridad que brindarán a pipas, el funcionario dijo que ya pidió a los gasolineros que avisen al Gobierno cuando salgan las pipas para apoyar con la custodia de la misma. Respecto a la pipa de Mobil que fue hallada vacía, dijo que este hecho particular es aislado al de la pipa de Pemex robada el lunes en Juentino Rosas.