Aseguran que regresan a la normalidad estudiantes tras desabasto

La asistencia a clases de alumnos de la región suroeste está volviendo a la normalidad, luego de que la semana pasada se registrarán inasistencias como consecuencia de falta de gasolina, informó elHasta el día 9 de enero cuando inició el desabasto de combustibles se tenían identificadosque no habían acudido a clases, hoy solo se cuenta con la ausencia de 237 alumnos lo que representa el 0.1 porciento de los estudiante.Señaló que hasta el momento no se tiene contemplada una suspensión de clases y argumentó que durante la semana pasada se exhortó a padres de familias a cambiar la dinámica de traslado a fin de no perjudicar el tema educativo y además pidió la comprensión a las familias para que tengan un poco de paciencia a maestros, ya que ellos también pueden verse afectados el desabasto de gasolina y buscan la manera de trasladarse para llegar a tiempo a su clase.Por último Gabriel Esinoza Muñoz dijo que se mantendría al pendiente de la situación tanto en preescolar, primaria y secundaria.