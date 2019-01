Retiran seis camiones y 15 están condicionados en Irapuato

"Hemos retirado vehículos que no han cumplido, tenemos seis vehículos que se han retirado de la circulación, debemos tener un servicio de calidad para el usuario, para el ciudadano de Irapuato, igual hay el compromiso y la obligación de cambiar 80 unidades del servicio público porque ya su vida útil termina en este año”, precisó.

han sido retiradas del servicio por no contar con las medidas de seguridad necesarias, asimismo, informó laque intensificó los operativos para verificar que los camiones urbanos cumplan.El encargado de despacho de ladijo que esto obedece a un cambio con el tema de la, para garantizar el buen estado de las unidades y ha llegado a que 15 camiones estén condicionados a poder circular si no cumplen con ciertas medidas detectadas en estas revisiones.Durante las revisiones que se han hecho a las unidades, se han detectado faltas como alteraciones en los dispositivos para que los camiones puedan circular con las puertas abiertas, vidrios polarizados, cortinas y capuchones a los birlos, situaciones que no están permitidas en el reglamento.Personal del departamento deinformó que continuarán implementando los operativos de revisión a estas unidades, para que ofrezcan un servicio de calidad a los usuarios.