Faltan titulares de Energía y Hacienda a comparecencia ante Congreso de la Unión; justifican están resolviendo crisis de gasolina

“Como si los millones de mexicanos que se han estado formados por cuatro o cinco horas no tuvieran nada qué hacer. Sí se me hace una falta de respeto, no solo al Poder Legislativo, sino a los ciudadanos que están pidiendo información, esperando resultados, que llegue la gasolina”, señaló la senadora Alejandra Reynoso.

Reprogramaron sesión



“La estrategia está dañando a los mexicanos, ¿hay capacidad de implementar una estrategia distinta que no lesione ya la economía de las familias?. A quien dejan de atender es a los mexicanos, porque comparecer ante los representantes de los ciudadanos, es para explicarle a ellos qué está sucediendo”, manifestó Espadas.

Por presuntamente estar resolviendo la contingencia por el desabasto de gasolina, la secretaria de Energía,y el secretario de Hacienda y Crédito Público,, no se presentaron esta mañana a laDe entre los citados, el único que acudió a la comparecencia, fue elsin embargo, solamente llegó antes de la sesión y se fue sin participar.Los diputados federales y senadores delexpresaron su molestia, pues dijeron es señal de quey no tienen fundamentos firmes ante la problemática.La legisladora panista recordó que de origen esta reunión estaba programada para el miércoles de la semana pasada, sin embargo a petición de los que iban a comparecer, se pospuso y se acordó llevarla a cabo; incluso con las reglas que pusieron, entre ellas que cada legislador solamente tenía tres minutos para su intervención; no obstante, se dio el desplante.El diputado blanquiazul Jorge Espadas apuntó que es necesario que se diga que hayabiertas a raíz de la estrategia, sino que se presenten y se compruebe.