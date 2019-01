'Se calientan' en Australia

Temperaturas de casi 50 grados centígrados se registraron el martes en algunas zonas de Australia debido a la ola de calor que afecta al país y que llevó a sus autoridades a emitir hoy una alerta en Sídney por la elevada presencia de ozono.

Si bien para Sídney se prevé una temperatura máxima de 41 grados, el Ministerio de Salud del estado de Nueva Gales del Sur, cuya capital es esa ciudad, alertó de que, debido a una combinación de calor y luz, el aumento del nivel de ozono en los próximos días puede causar problemas respiratorios.



"Los niveles de ozono son mayores al aire libre que en el interior y generalmente son más altos por la tarde y al anochecer", explicó en rueda de prensa el director de salud ambiental del ministerio, Richard Broome.

Durante la jornada del miércoles las principales ciudades del país, a excepción de Hobart, tendrán temperaturas de entre 34 a 41 grados, mientras que en zonas del interior el calor arrecia con fuerza y se pronostican temperaturas de unos 45 grados.

El martes las temperaturas más altas se registraron en la localidad de Port Augusta, en el estado de Australia del Sur, donde se alcanzaron los 48,9 grados, y en el pequeño pueblo de Tarcoola, en el mismo estado, donde se llegó a los 49.

El calor obligó a acortar las etapas de la carrera ciclista Down Under que se disputa en Australia del Sur pero no afectó, en cambio, el desarrollo del Abierto de Australia de tenis, que se disputa en Melbourne, en el estado de Victoria, donde las temperaturas se mantienen en unos 30 grados.

La Oficina de Meteorología pronosticó una elevación de las temperaturas entre el lunes y el viernes de esta semana de más de doce grados por encima de la media durante el día y de diez por la noche.

Las especies animales son quienes están sufriendo las mayores consecuencias. En Australia, los primeros días de enero vinieron acompañados de temperaturas mayores a los 40 grados.

Los medios internacionales reportaron un hecho, verdaderamente grave. En Sídney, la capital australiana, se han reportado cientos de muertes de murciélagos (al menos 400) por el hecho de no poder encontrar sombra para cubrirse del calor extremo.

Información de EFE y Washington Post.